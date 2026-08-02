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Warren Ellis wzruszająco wspomina Glena Hansarda. Opowiedział historię niezwykłego prezentu

"Każdy, kto spotkał Glena w swoim życiu, był bogatszy o to doświadczenie"

2026.08.02

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Warren Ellis Glena Hansarda

Warren Ellis opublikował poruszające wspomnienie o swoim przyjacielu, Glen Hansard, który zginął w wypadku motocyklowym w Dublinie w wieku 56 lat. Muzyk podzielił się historią niezwykłego prezentu, jaki otrzymał od Hansarda wiele lat temu, podkreślając, że każdy, kto miał okazję go poznać, stawał się bogatszy o wyjątkowe doświadczenie.

Niezwykły prezent od Glena Hansarda

Warren Ellis zdradził, że około dziesięciu lat temu Glen Hansard niespodziewanie zadzwonił do niego z prośbą o podanie adresu do wysyłki.

Dopiero po chwili wyjaśnił, że podczas wizyty w archiwach poświęconych Woody Guthrie trafił do sklepu muzycznego, gdzie znalazł gitarę tenorową marki Gibson. Uznał to za znak i postanowił podarować instrument swojemu przyjacielowi.

Ellis początkowo próbował odmówić przyjęcia prezentu, jednak Hansard nie pozostawił mu wyboru.

Do przesyłki dołączona była krótka wiadomość:

„Jeśli kryje się w niej jakaś piosenka, to ją odnajdziesz.”

Muzyk przyznał, że była to jedna z najbardziej wyjątkowych gitar, jakie kiedykolwiek posiadał.

„Każdy, kto spotkał Glena, był bogatszy o to doświadczenie”

W swoim wpisie Warren Ellis podsumował przyjaźń z Hansardem niezwykle osobistymi słowami.

Podkreślił, że reakcje ludzi po śmierci muzyka pokazują, jak ogromny wpływ wywarł na wszystkich, których spotkał na swojej drodze.

– Każdy, kto spotkał Glena w swoim życiu, był bogatszy o to doświadczenie – napisał, przekazując jednocześnie wyrazy współczucia rodzinie zmarłego artysty.

Wieloletnia przyjaźń oparta na muzyce

Ellis już wcześniej publikował wspomnienia o Hansardzie. W jednym z nich opisał sytuację, gdy irlandzki muzyk przejechał całą noc, aby zobaczyć koncert zespołu Dirty Three w Bostonie, a mimo że znajdował się na liście gości, kupił bilet, by wesprzeć przyjaciół.

W innym wpisie wrócił pamięcią do połowy lat 90., kiedy po raz pierwszy spotkał Glena Hansarda w hrabstwie Cork. Wówczas zespół The Frames występował przed koncertem Dirty Three, a obaj muzycy spędzili całą noc rozmawiając o muzyce i swojej fascynacji twórczością Bon Scott.

Fani przygotowują się do pożegnania artysty

Rodzina Glena Hansarda poinformowała już o szczegółach uroczystości pogrzebowych. Publiczne czuwanie odbędzie się 3 sierpnia w Barokowej Kaplicy Irish Museum of Modern Art w Dublinie, natomiast dzień później zaplanowano pogrzeb w katedrze św. Patryka.

Oprawę muzyczną ceremonii przygotują przyjaciele i członkowie rodziny artysty, a ze względu na spodziewaną liczbę uczestników nabożeństwo będzie transmitowane również na zewnątrz świątyni oraz w internecie.

Tymczasem Warren Ellis kontynuuje koncerty z Nick Cave & The Bad Seeds. Podczas ostatniego występu w Brighton zespół zaprosił na scenę Kylie Minogue, z którą wykonał kultowy utwór „Where The Wild Roses Grow”.

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