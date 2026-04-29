Nie żyje Cleetis Mack z Digital Underground – nagła śmierć muzyka wstrząsnęła światem rapu

Cleetis Mack dołączył do Digital Underground w 1993 roku

2026.04.29

Środowisko hip-hopowe pogrążyło się w żałobie po informacji o śmierci Cleetisa Macka, znanego jako „Clee”, członka legendarnej grupy Digital Underground. Artysta zmarł nagle, a szczegóły dotyczące przyczyny śmierci nie zostały ujawnione.

Kim był Cleetis Mack z Digital Underground?

Cleetis Mack dołączył do Digital Underground w 1993 roku, kilka lat po założeniu zespołu w Oakland w Kalifornii przez Shock G (Gregory Jacobs), Chopmaster J (Jimi Dright) oraz Kenny-K (Kenneth Waters).

Był jednym z wielu artystów, którzy przewijali się przez skład grupy w jej ewolucyjnej historii, ale jego wkład został zapamiętany jako szczególnie istotny dla brzmienia i ducha zespołu.

Współpraca z Tupacem Shakurem i przełomowy moment kariery

Jednym z najważniejszych momentów w karierze Cleetisa Macka było pojawienie się na utworze „Wussup Wit the Luv”, w którym wystąpił również Tupac Shakur. Był to jeden z projektów, które przyczyniły się do rozwoju kariery młodego Tupaca.

Digital Underground odegrała kluczową rolę w rozpoczęciu kariery jednego z najbardziej wpływowych raperów w historii muzyki.

Wspomnienie o artyście i reakcja zespołu

Członkowie Digital Underground podkreślili, że Cleetis Mack był nie tylko muzykiem, ale również ważną częścią ich artystycznej rodziny.

W oświadczeniu przekazano, że wnosił do zespołu „ciepło, lojalność i cichą siłę”, a jego obecność pozostawiła trwały ślad wśród współpracowników i fanów.

Dziedzictwo Digital Underground

Grupa Digital Underground zasłynęła takimi hitami jak „The Humpty Dance” oraz „Same Song”, w którym debiutował Tupac Shakur.

W 2021 roku świat muzyki pożegnał również innego kluczowego członka zespołu, Shock G, co dodatkowo podkreśla znaczenie i historię formacji.

Nieznana przyczyna śmierci i brak szczegółów

Na ten moment nie podano przyczyny śmierci Cleetisa Macka ani jego wieku. Informacja o jego nagłym odejściu wywołała poruszenie wśród fanów i środowiska muzycznego.

Pamięć o artyście

Śmierć Cleetisa Macka to kolejna strata dla świata hip-hopu i przypomnienie o znaczeniu Digital Underground w historii muzyki.

Jego wkład w rozwój sceny rapowej oraz współpraca z takimi artystami jak Tupac Shakur pozostaną ważną częścią dziedzictwa gatunku.

 

