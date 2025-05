„Nie wiem, kto wyznaczył granicę między kobiecością a męskością, ale dla mnie ta granica nie istnieje”. A$AP Rocky przyznaje, że nosi ubrania Rihanny

Foto: @piotr_tarasewicz. / @cgm.pl

A$AP Rocky otwarcie przyznał, że… nosi ubrania swojej partnerki, Rihanny. W podcaście The Run-Through with Vogue artysta mówił o modzie, wolności wyrażania siebie i o tym, dlaczego nie widzi barier między tym, co „kobiece”, a tym, co „męskie”.

– „Robię, co chcę. Ale szczerze, chcę być przykładem dla odważnych facetów. Nie wiem, kto wyznaczył granicę między kobiecością a męskością, ale dla mnie ta granica nie istnieje” – powiedział Rocky.

„Rihanna też podbiera mi ciuchy!”

Raper zdradził, że czasami zabiera rzeczy z szafy Rihanny bez jej wiedzy. – „Ma ubrania, o których nie wie, że jej ukradłem” – przyznał ze śmiechem.

Ale, jak zaznaczył, działa to w obie strony:

– „Czasem widzę zdjęcie z wywiadu albo zrobione przez paparazzi i myślę: 'Chwila, to moja kurtka Miu Miu! Szukałem jej od 2021 roku!’”

Rocky zaznaczył też, że wiele elementów garderoby uznawanych dziś za „niemęskie”, pierwotnie było noszonych przez afrykańskich mężczyzn. – „To wszystko zaczęło się od Afryki. Te rzeczy miały wyglądać kobieco, ale wywodzą się z męskiej kultury” – dodał.

Nowy album A$AP Rocky’ego: kiedy premiera?

Na froncie muzycznym fani z niecierpliwością czekają na premierę długo zapowiadanego albumu „Don’t Be Dumb”. Projekt miał ukazać się już w sierpniu zeszłego roku, ale jego wydanie zostało kilkukrotnie opóźnione, m.in. przez problemy prawne rapera.

W rozmowie z GQ Rocky zdradził, że album jest już na etapie miksowania i masteringu: – „Ludzie mają już dość słuchania o aktualizacjach. Po prostu chcą usłyszeć nową muzykę i ja im ją dam. Mam coś świeżego w zanadrzu”.