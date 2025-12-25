CGM

Nicki Minaj usuwa Instagram po fali krytyki i rzekomej utracie 10 milionów obserwujących

Kontrowersje wokół wystąpienia na AmericaFest

2025.12.25

fot. mat. pras.

Nicki Minaj dezaktywowała swoje konto na Instagramie po intensywnej fali krytyki po wystąpieniu na konferencji AmericaFest. Jej decyzja o zniknięciu z platformy wzbudziła ogromne zainteresowanie fanów i mediów.

Nicki Minaj pojawiła się jako niespodziewany gość na wydarzeniu AmericaFest organizowanym przez konserwatywną organizację i wyraziła publiczne poparcie dla Donalda Trumpa, co spotkało się z mieszanymi reakcjami. Jej komentarze wywołały gwałtowne dyskusje, szczególnie wśród jej dotychczasowych fanów, wielu z których nie zgadza się z jej nową polityczną narracją.

Utrata obserwujących – prawda vs. plotki

W sieci pojawiły się informacje, że Nicki Minaj straciła nawet 10 milionów followersów na Instagramie w wyniku kontrowersji i dlatego miała usunąć konto. Chociaż jej profil rzeczywiście jest nieaktywny lub niedostępny, nie ma potwierdzonych danych, które jednoznacznie wskazywałyby, że straciła aż 10 milionów obserwujących. Malejąca liczba obserwujących może wynikać z normalnych zmian, a sama deaktywacja profilu często stosowana jest przez celebrytów z różnych powodów.

