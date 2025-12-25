Nicki Minaj usuwa Instagram po fali krytyki i rzekomej utracie 10 milionów obserwujących

fot. mat. pras.

Nicki Minaj dezaktywowała swoje konto na Instagramie po intensywnej fali krytyki po wystąpieniu na konferencji AmericaFest. Jej decyzja o zniknięciu z platformy wzbudziła ogromne zainteresowanie fanów i mediów.

Kontrowersje wokół wystąpienia na AmericaFest

Nicki Minaj pojawiła się jako niespodziewany gość na wydarzeniu AmericaFest organizowanym przez konserwatywną organizację i wyraziła publiczne poparcie dla Donalda Trumpa, co spotkało się z mieszanymi reakcjami. Jej komentarze wywołały gwałtowne dyskusje, szczególnie wśród jej dotychczasowych fanów, wielu z których nie zgadza się z jej nową polityczną narracją.

Utrata obserwujących – prawda vs. plotki

W sieci pojawiły się informacje, że Nicki Minaj straciła nawet 10 milionów followersów na Instagramie w wyniku kontrowersji i dlatego miała usunąć konto. Chociaż jej profil rzeczywiście jest nieaktywny lub niedostępny, nie ma potwierdzonych danych, które jednoznacznie wskazywałyby, że straciła aż 10 milionów obserwujących. Malejąca liczba obserwujących może wynikać z normalnych zmian, a sama deaktywacja profilu często stosowana jest przez celebrytów z różnych powodów.