Nie masz prezentu na święta? Lisek dostarczy powieść Wojtka Sokoła nawet w 15 minut jako prezent „last minute”

Oficjalna premiera książki „Wesołych Świąt” odbędzie się 23 grudnia, a dzięki współpracy z dostawcą Lisek zamawiający mogą otrzymać ją nawet w kilkanaście minut – idealnie jako prezent last minute pod choinkę.

Debiut literacki rapera

Wojtek Sokół, raper obecny na scenie od prawie 30 lat, tym razem przedstawia się fanom w nowej roli – jako autor powieści. Książka ukaże się nakładem jego własnego wydawnictwa Wydałem. Przedpremierowo tytuł jest dostępny w aplikacji Lisek, która oferuje szybkie zakupy z dostawą do domu. Jak zaznacza autor, książkę warto zacząć czytać 23 grudnia – dzień rozpoczęcia akcji powieści.

O czym jest powieść „Wesołych Świąt”?

To opowieść o:

pamięci,

winie,

miłości,

drugiej szansie.

Narracja splata losy mieszkańców Warszawy, a 11 przeplatających się historii tworzy wielowarstwowy obraz współczesnej stolicy. Sokół, znany ze swojej precyzyjnej stylówki w tekstach rapowych, przenosi charakterystyczny język i wrażliwość do prozy. W żartobliwy sposób określił książkę słowami:

„taka tam bajeczka, mordo”.

Data akcji i symboliczny zabieg autora

Wydarzenia w książce zaczynają się 23 grudnia 2021 roku. Premiera została zaplanowana tak, by czytelnik mógł śledzić historię dzień po dniu, dokładnie cztery lata później.

Gdzie kupić książkę?

stacjonarnie – w wybranych niezależnych księgarniach

online – wyłącznie na stronie wydawnictwa Wydałem

To kolejny projekt artystyczny Sokoła, łączący literaturę, kulturę ulicy i sztukę. W ramach wydawnictwa ukazały się m.in.: