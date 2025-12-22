CGM

Nie masz prezentu na święta? Lisek dostarczy powieść Wojtka Sokoła nawet w 15 minut jako prezent „last minute”

„Wesołych Świąt od jutra dostępne praktycznie od ręki

2025.12.22

opublikował:

Nie masz prezentu na święta? Lisek dostarczy powieść Wojtka Sokoła nawet w 15 minut jako prezent „last minute”

Oficjalna premiera książki „Wesołych Świąt” odbędzie się 23 grudnia, a dzięki współpracy z dostawcą Lisek zamawiający mogą otrzymać ją nawet w kilkanaście minut – idealnie jako prezent last minute pod choinkę.

Debiut literacki rapera

Wojtek Sokół, raper obecny na scenie od prawie 30 lat, tym razem przedstawia się fanom w nowej roli – jako autor powieści. Książka ukaże się nakładem jego własnego wydawnictwa Wydałem. Przedpremierowo tytuł jest dostępny w aplikacji Lisek, która oferuje szybkie zakupy z dostawą do domu. Jak zaznacza autor, książkę warto zacząć czytać 23 grudnia – dzień rozpoczęcia akcji powieści.

O czym jest powieść „Wesołych Świąt”?

To opowieść o:

  • pamięci,

  • winie,

  • miłości,

  • drugiej szansie.

Narracja splata losy mieszkańców Warszawy, a 11 przeplatających się historii tworzy wielowarstwowy obraz współczesnej stolicy. Sokół, znany ze swojej precyzyjnej stylówki w tekstach rapowych, przenosi charakterystyczny język i wrażliwość do prozy. W żartobliwy sposób określił książkę słowami:

„taka tam bajeczka, mordo”.

Data akcji i symboliczny zabieg autora

Wydarzenia w książce zaczynają się 23 grudnia 2021 roku. Premiera została zaplanowana tak, by czytelnik mógł śledzić historię dzień po dniu, dokładnie cztery lata później.

Gdzie kupić książkę?

  • stacjonarnie – w wybranych niezależnych księgarniach

  • online – wyłącznie na stronie wydawnictwa Wydałem

To kolejny projekt artystyczny Sokoła, łączący literaturę, kulturę ulicy i sztukę. W ramach wydawnictwa ukazały się m.in.:

  • „Baśka” Wojtka Friedmanna

  • „Papierosy” Macieja Piotra Prusa

Tagi


Popularne newsy

Eldo prezentuje pierwszy singiel z nowej płyty. „W zasadzie trzeba się przedstawić ludziom od nowa”
NEWS

Eldo prezentuje pierwszy singiel z nowej płyty. „W zasadzie trzeba się przedstawić ludziom od nowa”

Kuba Wojewódzki o Dodzie: „Nie lubię jej, nie cenię, nie szanuję”. Dziennikarz poleca materiał „Doda: Zmyślone życie i kariera. Kłamstwa, afery, tajemnice”
NEWS

Kuba Wojewódzki o Dodzie: „Nie lubię jej, nie cenię, nie szanuję”. Dziennikarz poleca materiał „Doda: Zmyślone życie i kariera. Kłamstwa, afery, tajemnice”

„Będę prezydentem” Maty słowo po słowie: „Koalicja Obywatelska was wyru**a tak jak was wyru**ał PiS”
NEWS

„Będę prezydentem” Maty słowo po słowie: „Koalicja Obywatelska was wyru**a tak jak was wyru**ał PiS”

Michał Urbaniak nie żyje. „Żył i czuł wielkimi nutami”
NEWS

Michał Urbaniak nie żyje. „Żył i czuł wielkimi nutami”

Epstein Files – nowe zdjęcia ujawniają nazwiska gwiazd. Wśród nich m.in. Mick Jagger
NEWS

Epstein Files – nowe zdjęcia ujawniają nazwiska gwiazd. Wśród nich m.in. Mick Jagger

Ed Sheeran prezentuje spektakularną przemianę na okładce „Men’s Health UK”
NEWS

Ed Sheeran prezentuje spektakularną przemianę na okładce „Men’s Health UK”

Żabson: „To był najlepszy rok w mojej karierze i w moim życiu”
NEWS

Żabson: „To był najlepszy rok w mojej karierze i w moim życiu”

Polecane

CGM
Tau dissuje Taco Hemingway’a. „Skoro nie ma Boga, wszystko jest bez sensu”

Tau dissuje Taco Hemingway’a. „Skoro nie ma Boga, wszystko ...

Bez agresji, bez personalnych wyzwisk, ale z wyraźną krytyką przekazu

50 minut temu

CGM
Nie żyje Chris Rea. Autor „Road To Hell” miał 74 lata

Nie żyje Chris Rea. Autor „Road To Hell” miał 74 lata

Informację o śmierci artysty przekazała BBC

2 godziny temu

NEWS
Żona żegna Michała Urbaniaka: Poruszające wspomnienia ostatnich chwil legendy jazzu

Żona żegna Michała Urbaniaka: Poruszające wspomnienia ostatnich chwil ...

„Lubiłeś oszukiwać, że wszystko jest ok"

7 godzin temu

CGM
Ariana Grande parodiuje Mariah Carey w SNL: „What Do I Get for Christmas for This Dude?”

Ariana Grande parodiuje Mariah Carey w SNL: „What Do I Get for Christm ...

Parodia świątecznego hitu Mariah Carey

8 godzin temu

CGM
Lola Young uspokaja fanów: „Dobrze się czuję i stopniowo wracam na scenę”

Lola Young uspokaja fanów: „Dobrze się czuję i stopniowo wracam na sce ...

Upadek na scenie i przerwa w karierze

9 godzin temu

CGM
Sędzia uchyla wyrok w sprawie zabójstwa Jam Master Jaya z Run-DMC

Sędzia uchyla wyrok w sprawie zabójstwa Jam Master Jaya z Run-DMC

Proces pełen kontrowersji i zwrotów akcji

9 godzin temu