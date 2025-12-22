Nie masz prezentu na święta? Lisek dostarczy powieść Wojtka Sokoła nawet w 15 minut jako prezent „last minute”

Oficjalna premiera książki „Wesołych Świąt” odbędzie się 23 grudnia, a dzięki współpracy z dostawcą Lisek zamawiający mogą otrzymać ją nawet w kilkanaście minut – idealnie jako prezent last minute pod choinkę.
Debiut literacki rapera
Wojtek Sokół, raper obecny na scenie od prawie 30 lat, tym razem przedstawia się fanom w nowej roli – jako autor powieści. Książka ukaże się nakładem jego własnego wydawnictwa Wydałem. Przedpremierowo tytuł jest dostępny w aplikacji Lisek, która oferuje szybkie zakupy z dostawą do domu. Jak zaznacza autor, książkę warto zacząć czytać 23 grudnia – dzień rozpoczęcia akcji powieści.
O czym jest powieść „Wesołych Świąt”?
To opowieść o:
-
pamięci,
-
winie,
-
miłości,
-
drugiej szansie.
Narracja splata losy mieszkańców Warszawy, a 11 przeplatających się historii tworzy wielowarstwowy obraz współczesnej stolicy. Sokół, znany ze swojej precyzyjnej stylówki w tekstach rapowych, przenosi charakterystyczny język i wrażliwość do prozy. W żartobliwy sposób określił książkę słowami:
„taka tam bajeczka, mordo”.
Data akcji i symboliczny zabieg autora
Wydarzenia w książce zaczynają się 23 grudnia 2021 roku. Premiera została zaplanowana tak, by czytelnik mógł śledzić historię dzień po dniu, dokładnie cztery lata później.
Gdzie kupić książkę?
-
stacjonarnie – w wybranych niezależnych księgarniach
-
online – wyłącznie na stronie wydawnictwa Wydałem
To kolejny projekt artystyczny Sokoła, łączący literaturę, kulturę ulicy i sztukę. W ramach wydawnictwa ukazały się m.in.:
-
„Baśka” Wojtka Friedmanna
-
„Papierosy” Macieja Piotra Prusa