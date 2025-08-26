Nelly Furtado odpowiada hejterom, którzy twierdzą, że jest „za gruba”. Na scenie wystąpiła w koszulce nawiązującej do dawnej sylwetki

Hejt na sylwetkę Nelly Furtado

W ostatnich miesiącach Nelly Furtado intensywnie koncertuje, promując swój album „7”. Obok muzyki uwagę internautów przyciągnęły także jej scenicze stylizacje i zmieniająca się sylwetka. W sieci nie brakowało złośliwych komentarzy sugerujących, że piosenkarka „jest za gruba”.

Odpowiedź gwiazdy na Manchester Pride 2025

Artystka udowodniła jednak, że nie zamierza przejmować się krytyką. Podczas koncertu na Manchester Pride 2025 pojawiła się na scenie w koszulce z nadrukiem przedstawiającym jej dawną, szczupłą sylwetkę z teledysku do hitu „Maneater”. Uśmiechnięta wokalistka stroiła miny i żartobliwie gestykulowała, pokazując, że nie ma problemu ze swoim ciałem i świetnie czuje się w obecnej formie.