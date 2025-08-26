Szukaj
Nelly Furtado odpowiada hejterom, którzy twierdzą, że jest „za gruba”. Na scenie wystąpiła w koszulce nawiązującej do dawnej sylwetki

Refleksje o presji wyglądu w show-biznesie

2025.08.26

Nelly Furtado odpowiada hejterom, którzy twierdzą, że jest „za gruba”. Na scenie wystąpiła w koszulce nawiązującej do dawnej sylwetki

Hejt na sylwetkę Nelly Furtado

W ostatnich miesiącach Nelly Furtado intensywnie koncertuje, promując swój album „7”. Obok muzyki uwagę internautów przyciągnęły także jej scenicze stylizacje i zmieniająca się sylwetka. W sieci nie brakowało złośliwych komentarzy sugerujących, że piosenkarka „jest za gruba”.

Odpowiedź gwiazdy na Manchester Pride 2025

Artystka udowodniła jednak, że nie zamierza przejmować się krytyką. Podczas koncertu na Manchester Pride 2025 pojawiła się na scenie w koszulce z nadrukiem przedstawiającym jej dawną, szczupłą sylwetkę z teledysku do hitu „Maneater”. Uśmiechnięta wokalistka stroiła miny i żartobliwie gestykulowała, pokazując, że nie ma problemu ze swoim ciałem i świetnie czuje się w obecnej formie.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Manchester Pride (@manchesterpride)

Refleksje o presji wyglądu w show-biznesie

W jednym z ostatnich wpisów w social mediach Nelly Furtado przyznała, że powrót do show-biznesu uświadomił jej, jak wielką presję estetyczną odczuwają kobiety w branży muzycznej. Podkreśliła jednak, że odnalazła w sobie nowy poziom pewności siebie i akceptacji. Zdradziła również, że nigdy nie poddała się operacjom plastycznym ani zabiegom upiększającym – jedyną zmianą, na jaką się zdecydowała, były licówki na górnym rzędzie zębów.

Nelly Furtado – wciąż w formie na scenie

Choć największe sukcesy odnosiła w pierwszej dekadzie XXI wieku, kiedy święciła triumfy dzięki przebojom takim jak „I’m Like a Bird”, „Promiscuous” czy „Maneater”, Furtado pozostaje aktywna i z powodzeniem wróciła na scenę. Jej koncerty pokazują, że 46-letnia artystka nie tylko nie boi się zmian, ale też potrafi przekuć krytykę w atut.

