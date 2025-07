NBA YoungBoy zostanie ojcem po raz trzynasty w wieku 25 lat

foto: Jimmy Fontaine

NBA YoungBoy znów zostanie ojcem

NBA YoungBoy (Kentrell DeSean Gaulden) w wieku zaledwie 25 lat ogłosił, że spodziewa się swojego 13. dziecka. Informacja ta szybko obiegła media społecznościowe i wywołała falę komentarzy wśród fanów oraz internautów.

Trzecie dziecko z żoną Jazlyn Mychelle

Nowonarodzony potomek będzie już trzecim dzieckiem YoungBoya z żoną Jazlyn Mychelle. Para wspólnie wychowuje już dwójkę dzieci. Mimo młodego wieku, raper ma dzieci z co najmniej ośmioma różnymi partnerkami, co czyni go jednym z najbardziej „zapracowanych” ojców w świecie hip-hopu.

Internet reaguje – memy, komentarze i żarty

Po ujawnieniu informacji o trzynastym dziecku, sieć zalały memy i ironiczne komentarze. Fani żartowali, że YoungBoy ma „całą drużynę futbolową i ławkę rezerwowych” albo że próbuje „pobić rekord Nicka Cannona”. Część użytkowników zwróciła jednak uwagę na kwestię odpowiedzialności i wychowania tak dużej liczby dzieci.

Ojcostwo od 16. roku życia

NBA YoungBoy został ojcem bardzo wcześnie – po raz pierwszy w wieku 16 lat. Od tego czasu jego rodzina systematycznie się powiększa, a liczba dzieci szybko rosła wraz z jego karierą. Mimo krytyki, raper otwarcie pokazuje swoje życie rodzinne w mediach społecznościowych i tekstach utworów.

Równowaga między karierą a życiem prywatnym

Choć kariera muzyczna YoungBoya wciąż się rozwija, jego życie osobiste pozostaje równie intensywne. Wielu obserwatorów zastanawia się, jak artysta godzi obowiązki ojca z wymaganiami zawodowymi. Plotki sugerują, że trzynaste dziecko to nie koniec – fani już spekulują o czternastym.