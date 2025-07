NBA YoungBoy wspiera Donalda Trumpa w nowym albumie „MASA”

foto: Jimmy Fontaine

NBA YoungBoy (znany także jako YoungBoy Never Broke Again) ponownie znalazł się w centrum uwagi – tym razem za sprawą kontrowersyjnego tekstu w swoim nowym albumie „MASA”, w którym wyraża poparcie dla prezydenta USA, Donalda Trumpa. Projekt zadebiutował 25 lipca i od razu wzbudził burzliwe reakcje zarówno fanów, jak i krytyków.

Kontrowersyjne linijki w utworze „XXX”

W utworze „XXX” raper bezpośrednio nawiązuje do Trumpa, rapując: „Whatever Trump doin’ / Bitch, it’s good for the young uns (all hail Trump)”. Fragment ten wywołał ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych i został szybko podchwycony przez fanów oraz komentatorów sceny hip-hopowej.

Dlaczego NBA YoungBoy wspiera Trumpa?

Nie jest to przypadkowa deklaracja – według informacji medialnych, YoungBoy miał powody, by być wdzięcznym Trumpowi. Artysta został objęty prezydencką amnestią, co umożliwiło mu wcześniejsze zakończenie kary związanej z nielegalnym posiadaniem broni. To wydarzenie mogło wpłynąć na decyzję rapera o wyrażeniu poparcia w swojej twórczości.

Ostra krytyka ze strony innych raperów

Reakcje branży były podzielone. Raper Kodak Black – sam wcześniej ułaskawiony przez Trumpa – ostro skrytykował album „MASA”, nazywając go „śmieciem” i sugerując, że YoungBoy działa wyłącznie dla rozgłosu. Kontrowersje podsyciła także okładka albumu, przedstawiająca rapera na tle amerykańskiej flagi.

Raperzy i polityka – coraz częstszy trend

NBA YoungBoy nie jest jedynym artystą hip-hopowym, który publicznie deklaruje swoje poglądy polityczne. W przeszłości wsparcie dla Donalda Trumpa wyrazili m.in. Kanye West, Lil Wayne czy Money Man. Coraz więcej raperów wykorzystuje swoją twórczość jako platformę do komentowania polityki i wydarzeń społecznych.