Natasza Urbańska odchodzi z „The Voice Kids”. Znamy powód tej decyzji

Sukcesy Nataszy Urbańskiej w programie

Podczas swojej przygody z talent show Natasza Urbańska może pochwalić się spektakularnymi sukcesami. W 7. edycji poprowadziła Michell Siwak do zwycięstwa, a w 8. edycji jej podopieczna Marianna Kłos zajęła drugie miejsce. Jej wkład w rozwój młodych talentów był nieoceniony.

Nowy projekt artystyczny – co dalej z karierą Nataszy Urbańskiej?

Artystka zdradziła również powód swojej decyzji o odejściu z programu. Rozpoczyna nowy, ambitny projekt artystyczny, który wymaga pełnego zaangażowania.

„Fotel trenerski jest wyjątkowy – spełnia marzenia tych, co na nim siedzą, i tych, którzy przed nim występują. Ale teraz jestem gotowa na nowy etap w mojej karierze artystycznej” – przyznała Urbańska.

Pożegnalny występ i nowy singiel

W ostatnim odcinku finałowym Natasza Urbańska pożegnała się z widzami i uczestnikami show wykonując swój najnowszy singiel „Zasypiam w ogniu”. Jej emocjonalny występ był symbolicznym zakończeniem pewnego etapu w jej karierze.

Castingi do nowych edycji The Voice już trwają!

Dla wszystkich marzących o muzycznej karierze mamy dobre wieści – właśnie ruszyły castingi do nowych sezonów „The Voice Kids”, „The Voice Senior” i „The Voice of Poland”. Zgłoszenia można wysyłać do 18 maja poprzez stronę voicecasting.pl.

Jak wziąć udział w castingu?

Aby zgłosić się do jednego z programów, należy: wybrać odpowiednią edycję programu (Kids, Senior, Poland), wypełnić ankietę online, dołączyć dwa nagrania coverów (jeden po polsku, drugi po angielsku).

⚠️ W przypadku „The Voice Kids” formularz musi być wypełniony przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Zgłoszenia wysłane przez dzieci nie będą rozpatrywane.