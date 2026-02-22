Natalisa uczy Blueface’a mówić po polsku: „Jesteś przepiękna (…) Chcę uprawiać z tobą seks”

Wspólny stream Fagaty i Blueface’a na platformie Twitch odbił się szerokim echem w sieci. Transmisja, która od początku budziła ogromne zainteresowanie, przyniosła kilka kontrowersyjnych momentów – w tym pytanie rapera o to, czy influencerka „straci z nim dziewictwo”.

Blueface x Fagata – międzynarodowa współpraca na żywo

Zapowiadany wcześniej stream pod hasłem „Blueface x Agata Fak” przyciągnął uwagę zarówno polskich, jak i zagranicznych widzów. Dla wielu fanów było to spore zaskoczenie – amerykański raper, znany m.in. z hitu „Thotiana”, połączył siły z jedną z najpopularniejszych polskich influencerek.

Numer Fagaty puszczony u Blueface’a

Na początku transmisji Blueface odpalił jeden z utworów Fagaty. Siedząca obok niego Agata z wyraźnym zadowoleniem rapowała swój numer, a atmosfera wydawała się swobodna i luźna. Widzowie szybko zaczęli komentować chemię między artystami.

Blueface puszcza numer Fagaty #Blueface #Fagata #cgm

Kontrowersyjne pytanie na wizji

W pewnym momencie live’a Blueface niespodziewanie zapytał Fagatę, czy „straci z nim dziewictwo”. Wyraźnie zawstydzona influencerka odpowiedziała, że do tego nie dojdzie i podkreśliła, że jest bardzo nieśmiała.

Raper zareagował śmiechem i skomentował sytuację słowami:



„To było słodkie. Widać, że zastanawiałaś się – czy on naprawdę o to zapytał”.

Fragment nagrania szybko trafił do mediów społecznościowych i stał się jednym z najczęściej udostępnianych momentów streamu.

„I think I love her” – Blueface oczarowany Fagatą?

W dalszej części rozmowy Fagata opowiadała o wymaganiach, jakie – jej zdaniem – polscy mężczyźni stawiają swoim partnerkom. W trakcie dyskusji Blueface w pewnym momencie rzucił: „I think I love her”, co dodatkowo podsyciło spekulacje internautów.

Fagata i Natalisa w domu rapera?

W jednym z nagrań opublikowanych przez Blueface’a widać Fagatę i jej przyjaciółkę Natalię w bardziej prywatnym otoczeniu. Dziewczyny siedzą na kanapie i głaszczą rottweilera, a w tle dostrzec można dziecięce zabawki. Internauci szybko wyciągnęli wniosek, że po zakończeniu streamu raper zaprosił je do swojego domu.

Natalisa uczy Blueface’a mówić po polsku

Do sieci trafiło także nagranie, na którym widzimy jak hypemanka Fagaty uczy Blueface’a mówić po polsku.