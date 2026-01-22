CGM

Nagranie z „niestosownego” tańca Victorii i Brooklyna Beckhama istnieje. „Zachowanie bardziej odpowiednie dla pary niż dla matki i syna”

Czy nagranie ujrzy światło dzienne?

2026.01.22

opublikował:

Nagranie z „niestosownego” tańca Victorii i Brooklyna Beckhama istnieje. „Zachowanie bardziej odpowiednie dla pary niż dla matki i syna”

Rodzinna afera u Beckhamów wciąż nie cichnie. Po głośnym oświadczeniu Brooklyna Beckhama, w którym oskarżył swoich rodziców o toksyczne zachowania i ingerowanie w jego małżeństwo z Nicolą Peltz, na jaw wychodzą kolejne szczegóły. Największe emocje wzbudza jednak historia „skradzionego” pierwszego tańca weselnego, który – jak twierdzi Brooklyn – został zdominowany przez jego matkę, Victorię Beckham.

Co więcej, okazuje się, że nagranie z tej niezręcznej chwili naprawdę istnieje.

Brooklyn Beckham oskarża rodziców o przekroczenie granic

Najstarszy syn Davida i Victorii Beckhamów zarzucił im medialne manipulacje, obsesyjne dbanie o wizerunek oraz próby ingerowania w jego relację z Nicolą Peltz. Jego słowa wywołały prawdziwy kryzys wizerunkowy jednej z najsłynniejszych rodzin show-biznesu.

Choć oficjalnej odpowiedzi ze strony Victorii i Davida wciąż brak, David Beckham w jednym z wywiadów zdążył już wspomnieć o dzieciach, które „popełniają błędy”. Według medialnych doniesień sztab PR rodziny wciąż pracuje nad strategią wyjścia z kryzysu.

„Niestosowny” taniec na weselu. Co wydarzyło się na oczach gości?

Najwięcej kontrowersji wywołała opowieść Brooklyna o pierwszym tańcu weselnym, który – zgodnie z planem – miał być romantycznym momentem tylko dla niego i Nicoli.

Brooklyn relacjonował sytuację wprost:

„Moja mama przejęła nasz pierwszy taniec – ten zaplanowany od tygodni jako romantyczny taniec z moją żoną do piosenki o miłości. Na oczach 500 gości weselnych Marc Anthony wezwał mnie na scenę – w momencie, w którym zgodnie z planem miał odbyć się mój romantyczny taniec z żoną – lecz zamiast tego czekała tam moja mama, aby zatańczyć ze mną. Tańczyła ze mną w bardzo niestosowny sposób na oczach wszystkich. Nigdy w życiu nie czułem się bardziej niekomfortowo ani bardziej upokorzony.”

Te słowa rozpaliły internet do czerwoności i uruchomiły falę spekulacji.

Nagranie z tańcem Victorii i Brooklyna naprawdę istnieje

Jak podaje serwis TMZ, nagranie z wesela, na którym widać taniec Victorii i Brooklyna, rzeczywiście zostało zarejestrowane. Jednak para nie planuje jego upublicznienia.

Według informatora:

„Victoria była bardzo blisko Brooklyna, rzekomo w pewien sposób się o niego ocierając, a goście uznali, że ta interakcja przekroczyła pewną granicę – zachowanie bardziej odpowiednie dla pary niż dla matki i syna. Brooklyn jest niezwykle zawstydzony i nie chce, aby ta chwila była upubliczniona.”

To właśnie ten opis sprawił, że sprawa stała się jeszcze bardziej kontrowersyjna.

Dlaczego nagranie raczej nie wycieknie do sieci?

Źródła TMZ podkreślają, że podczas wesela obowiązywały skrajnie restrykcyjne zasady bezpieczeństwa. Goście oraz obsługa nie mogli wnosić telefonów, a wszyscy podpisali umowy o zachowaniu poufności. Telefony zostały skonfiskowane, a jedyną osobą, która mogła zachować swój sprzęt, była Victoria Beckham.

Nagranie wideo zostało:

  • przesłane bezpośrednio na komputer Brooklyna i Nicoli,

  • objęte klauzulą poufności,

  • zabezpieczone umowami z firmą realizującą materiał.

Wyciek oznaczałby ogromne kary finansowe, dlatego ryzyko jego publikacji jest – według informatorów – minimalne.

Tagi


Popularne newsy

Grande Connection zdemaskowany? Szokujące nagranie trafiło do sieci
NEWS

Grande Connection zdemaskowany? Szokujące nagranie trafiło do sieci

A$AP Rocky na koncercie w Łodzi
NEWS

A$AP Rocky na koncercie w Łodzi

Julia Wieniawa: „Ilość obleśnych komentarzy jakie dostałam jest przerażająca (…) Jestem młoda kobietą, więc trzeba mnie całkowicie sprowadzić do obiektu seksualnego”
NEWS

Julia Wieniawa: „Ilość obleśnych komentarzy jakie dostałam jest przerażająca (…) Jestem młoda kobietą, więc trzeba mnie całkowicie sprowadzić do obiektu seksualnego”

Wyciekły rozmowy Taylor Swift z Blake Lively o Baldonim: „Su*a wie, że coś nadchodzi, bo wyciągnął swoje cieniutki skrzypki”
NEWS

Wyciekły rozmowy Taylor Swift z Blake Lively o Baldonim: „Su*a wie, że coś nadchodzi, bo wyciągnął swoje cieniutki skrzypki”

Wylicytuj dzień z Bambi i Okim w zamkniętej Energylandii. Wyjątkowa aukcja WOŚP
NEWS

Wylicytuj dzień z Bambi i Okim w zamkniętej Energylandii. Wyjątkowa aukcja WOŚP

Nocowanka Wieniawy przyciąga psychofanów. Czy koleżanki z branży ją uratują?
NEWS

Nocowanka Wieniawy przyciąga psychofanów. Czy koleżanki z branży ją uratują?

Doda apeluje do Jerzego Owsiaka ws. „światełka do nieba”. Mocne słowa o fajerwerkach: „Nie możesz dawać jednym życia, by odbierać drugim”
NEWS

Doda apeluje do Jerzego Owsiaka ws. „światełka do nieba”. Mocne słowa o fajerwerkach: „Nie możesz dawać jednym życia, by odbierać drugim”

Polecane

CGM
Brooklyn Beckham planuje napisać książkę. Syn członkini Spice Girl zdradzi rodzinne sekrety?

Brooklyn Beckham planuje napisać książkę. Syn członkini Spice Girl zdr ...

Konflikt w rodzinie Beckhamów narasta

45 minut temu

CGM
Lola Young, Olivia Dean i Sam Fender zdobyli najwięcej nominacji do BRIT Awards 2026

Lola Young, Olivia Dean i Sam Fender zdobyli najwięcej nominacji do BR ...

BRIT Awards 2026 po raz pierwszy w Manchesterze

50 minut temu

CGM
Jack White kpi z Donalda Trumpa po „chaotycznej” konferencji: „Me do accomplishments!”

Jack White kpi z Donalda Trumpa po „chaotycznej” konferencji: „Me do a ...

Jack White wyśmiewa konferencję prezydenta

54 minuty temu

CGM
Taylor Swift najmłodszą kobietą w Songwriters Hall Of Fame

Taylor Swift najmłodszą kobietą w Songwriters Hall Of Fame

Taylor obok Steviego Wondera najmłodszą autorką w historii wprowadzenia do Songwriters Hall Of Fame

58 minut temu

CGM
Grande Connection nie usunął filmu o Bonusie. YouTuber wyjaśnia sytuację

Grande Connection nie usunął filmu o Bonusie. YouTuber wyjaśnia sytuac ...

Grande odpowiada na oskarżenia

1 godzinę temu

CGM
Edyta Górniak twierdzi, że została oszukana przez księgową. Prokuratura podjęła decyzję niekorzystną dla wokalistki

Edyta Górniak twierdzi, że została oszukana przez księgową. Prokuratur ...

Oficjalne stanowisko prokuratury

1 godzinę temu