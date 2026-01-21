Smolasty potwierdził premierę singla z Klaudią Jóźwiak. To ona zastąpiła Dodę podczas sylwestrowego występu piosenkarza

Smolasty ponownie znalazł się w centrum medialnej burzy. Po głośnym sylwestrowym występie w Polsacie, który wywołał falę krytyki, raper zapytał fanów, czy chcieliby usłyszeć jego wspólny utwór z Klaudią Jóźwiak – wokalistką IMI, która zastąpiła Dodę podczas wykonania hitu „Nim zajdzie słońce”.

Sylwester 2025/2026: występ Smolastego bez Dody wywołał skandal

Podczas sylwestrowego koncertu Polsatu Smolasty wykonał przebój „Nim zajdzie słońce” bez udziału Dody. Na scenie pojawiła się Klaudia Jóźwiak, prywatnie była partnerka rapera i artystka związana z IMI.

W tym samym czasie Doda występowała na koncercie TVP i – jak sama przyznała – o całej sytuacji dowiedziała się dopiero po fakcie. Jej reakcja była natychmiastowa i bardzo emocjonalna.

„Nim zajdzie słońce” – hit, który podzielił artystów

Utwór wydany w 2023 roku stał się jednym z największych hitów w karierze Smolastego i Dody. Piosenka:

przekroczyła 126 milionów wyświetleń na YouTube ,

na stałe trafiła do rotacji radiowych ,

była symbolem udanej współpracy artystów.

Do tej pory, jeśli Smolasty i Doda nie występowali razem, unika­li ingerowania w partie drugiej osoby. Sylwestrowe wykonanie złamało tę niepisaną zasadę.

Doda nie gryzła się w język: „To nie jest śmieszne”

W nagraniu opublikowanym na TikToku Doda jasno dała do zrozumienia, że cała sytuacja była dla niej bolesna i nieprofesjonalna:

„Dla was to może jest śmieszne: ‘Doda z Temu’, ale dla mnie to nie jest śmieszne. Włożyłam w ten utwór całe serce, miesiące pracy i promocji.”

Artystka podkreśliła, że z szacunku do współtwórcy nigdy nie wykonałaby jego zwrotki z udziałem „sobowtóra”.

„To jest tchórzostwo” – Doda o braku kontaktu ze Smolastym

W rozmowie z Karoliną Motylewską dla Jastrząb Post Doda ujawniła, że Smolasty nie przeprosił jej ani nie spróbował wyjaśnić sytuacji:

„Co on miałby mi powiedzieć? Jedynie to, że mógł zadzwonić i normalnie porozmawiać. Gdyby mnie poprosił, pewnie bym się zgodziła.”

Doda dodała również, że przez lata przymykała oko na różne problemy we współpracy, w tym sytuację, gdy Smolasty nie pojawił się na planie ich pierwszego teledysku.

Czy duet Smolasty – Doda jeszcze wróci?

Zapytana wprost, czy jest szansa na wspólny występ w przyszłości, Doda odpowiedziała z charakterystyczną szczerością:

„Nie. Ale pewnie tak… bo jak zacznie mnie przepraszać, to się pewnie złamię.”

Smolasty potwierdza premierę utworu z Klaudią Jóźwiak

Mimo kontrowersji Smolasty idzie dalej. Piosenkarz oficjalnie potwierdził premierę wspólnego utworu z Klaudią Jóźwiak. Singiel zatytułowany „Póki mam ciebie” zadebiutuje 23 stycznia o północy (z czwartku na piątek), natomiast teledysk pojawi się tego samego dnia o godzinie 10:00 na YouTube.