CGM

Nagranie z konfrontacji Bedoesa i Eripe trafiło do internetu

Raperzy spotkali się w Kołobrzegu.

2025.08.13

opublikował:

fot. P. Tarasewicz

Od kilku tygodni polska scena rapowa żyje głównie konfliktem Bedoesa i Eripe. Podczas odbywającego się w Kołobrzegu Sun Festivalu doszło do spotkania obu raperów. Bedoes uderzył wówczas Eripe, co sprawiło, że krakowski raper upadł na ziemię. Na miejscu pojawiły się pogotowie i policja. Po interwencji służb raperzy mieli jeszcze długo rozmawiać i finalnie podać sobie ręce.

Nagranie spotkania Bedoesa i Eripe trafiło do internetu

Na instagramowym profilu Daily Grind pojawiło się nagranie, które Pat Kustoms otrzymał od jednego z gości hotelu, przed którym starli się raperzy. Film ma przedstawiać moment rozmowy raperów już po przyjeździe karetki i policji. „Obaj raperzy rozmawiali ze sobą przez kilkanaście minut po czym podali sobie ręce i rozeszli się” – informuje autor nagrania.

Przypomnijmy – finalnie Eripe jednak nie przyjął przeprosin Bedoesa, ponieważ kilka dni po incydencie w Kołobrzegu zdissował go kawałkiem „Rapuj k***o”. Borys nie pozostał dłużny i wypuścił „Hit 'Em Up”. W drugiej rundzie RIP wypuścił „Hit Me Bedi One More Time”, na które Bedoes odpowiedział „Helikopterem w ogniu”. Co będzie się działo dalej – zobaczymy.

 

