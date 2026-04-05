Nadya Tolokonnikova z Pussy Riot wpisana na listę poszukiwanych przez Rosję

Nadya Tolokonnikova, punkowa aktywistka i artystka, została dodana do federalnej listy poszukiwanych w Rosja.
Powody oskarżenia
Tolokonnikova, uznana w 2021 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości Rosji za „agenta zagranicznego”, została oskarżona o naruszenie rosyjskiego prawa dotyczącego tzw. „zagranicznych agentów”.
Oskarżenie obejmuje złamanie części 2 artykułu 330.1 Kodeksu karnego, które przewiduje karę do 2 lat więzienia za brak rejestracji lub niewłaściwe oznaczanie materiałów publikowanych w mediach społecznościowych.
W 2024 roku Tolokonnikova została dwukrotnie uznana winną wykroczeń administracyjnych przez sąd w Kraju Krasnojarskim, a później, przebywając poza Rosją, rozpowszechniała materiały bez odpowiedniego oznaczenia jako produkcja „agenta zagranicznego”.
Historia Pussy Riot i aktywizm
Pussy Riot zdobyło sławę dzięki kontrowersyjnym protestom. W 2012 roku zespół wykonał utwór „A Punk Prayer” w reakcji na zarzuty fałszerstw wyborczych przy reelekcji Putina, co doprowadziło do aresztowania Tolokonnikovej i innej członkini, Maria Alyokhina.
Od tamtej pory kolektyw zorganizował liczne protesty, w tym podczas zimowych igrzysk w Soczi w 2014 roku, w trakcie finałów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2018 roku, a także na Kapitolu w Indianie po decyzji amerykańskiego Sądu Najwyższego w sprawie Roe v. Wade w 2022 roku.
W 2022 roku Tolokonnikova wydała również debiutancki mixtape Matriarchy Now. W 2023 roku kolektyw otrzymał Woody Guthrie Prize, a Nadya współpracowała m.in. z Avenged Sevenfold, Nova Twins oraz z Tove Lo przy mixtapie gościnnym, w którym udział wzięli także Salem Ilese, Big Freedia, Hudson Mohawke i iLoveMakonnen.
Tolokonnikova zapowiedziała także serial o Pussy Riot, mający inspirować nowe pokolenia aktywistów i buntowników.
Ostatnie działania aktywistki
Kilka tygodni przed dodaniem Tolokonnikovej do listy poszukiwanych, Pussy Riot przeprowadziło protest przed siedzibą amerykańskiej firmy technologicznej Ubiquiti w Nowym Jorku, oskarżając ją o wspieranie rosyjskich zbrodni wojennych.