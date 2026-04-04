„Pierwszy raz w moim życiu rap rozjechał mnie tak emocjonalnie” – 22-letnia raperka zdobyła serca jury „Must Be The Music”

22-letnia raperka z Białegostoku, znana jako Vicky, zdobyła serca jury programu Must Be the Music swoim emocjonalnym występem. Młoda artystka tworzy muzykę od pięciu lat, a w jej twórczości najważniejsze są emocje, szczerość i osobiste doświadczenia.

Emocje i autentyczność w muzyce Vicky

Vicky wyróżnia się tym, że w swoich utworach nie boi się poruszać trudnych tematów. Rap i śpiew stają się dla niej sposobem wyrażania emocji oraz formą terapii – artystka przyznała, że muzyka kilkukrotnie uratowała ją od popełnienia samobójstwa. Dzięki temu każdy jej tekst jest prawdziwy i poruszający.

Występ, który poruszył jury

Podczas przesłuchania w studio Vicky zaprezentowała swój autorski utwór „Ejrezjone”, który wzbudził ogromne emocje wśród jurorów. Artystka otrzymała cztery razy „TAK”, a członkowie jury nie kryli zachwytu.

Sebastian Karpiel-Bułecka podkreślił emocjonalny wymiar występu:

„Pierwszy raz w moim życiu rap rozjechał mnie tak emocjonalnie. Twój występ był jak list do świata: szczery, emocjonalny i bardzo potrzebny.”

Dawid Kwiatkowski dodał:

„Ja zrozumiałem każde twoje słowo i współczuję ci tego, co musiałaś przejść. Możesz być bardzo wysoko w tym kraju i śmiem twierdzić, że możesz być najwyżej w tym programie.”

Miuosh podsumował: