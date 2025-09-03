Szukaj
Na co bambi wydała pierwszy zarobiony milion?

Raperka postawiła na cieszenie się życiem.

2025.09.03

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

bambi ponownie spotkała się z Kubą Wojewódzkim w jego programie emitowanym na antenie TVN-u. Tym razem raperka pojawiła się w studiu wspólnie z Joanną Senyszyn. W wyemitowanym we wtorkowy wieczór odcinku reprezentantka Baila Ella mówiła m.in. o radzeniu sobie z hejtem i o swojej karierze.

Dużo ludzi może wk***ać to, co dzieje się w moim życiu, dlatego narzucają mi narrację, że jest źle, że koncerty są słabe, że nie umiem śpiewać, nie umiem pisać. To, to, to i tamto. Jeszcze bardziej wkurza fakt, że odnoszę sukces i jestem kobietą. To wszystko tworzy mieszankę wybuchową i bardziej to jest problem, ale ja sama w to wszystko wierzę i nie zatrzymuję się – powiedziała Wojewódzkiemu bambi.

bambi „rozpieprzyła” pierwszy milion

Sukcesy zawodowe przekładają się na wymierne korzyści finansowe. W pewnym momencie spotkania gospodarz programu zapytał bambi, na co wydała pierwszy zarobiony milion złotych?

Na wiele rzeczy. Tak naprawdę myślę, że to nie była inwestycja, tylko to było po prostu życie i cieszenie się tymi pierwszymi pieniędzmi – odparła raperka. Kiedy Wojewódzki zapytał, czy to prawda, że artystka „rozpieprzyła” ten hajs, bambi śmiejąc się przyznała: – Troszkę tak.

