Na co bambi wydała pierwszy zarobiony milion?

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

bambi ponownie spotkała się z Kubą Wojewódzkim w jego programie emitowanym na antenie TVN-u. Tym razem raperka pojawiła się w studiu wspólnie z Joanną Senyszyn. W wyemitowanym we wtorkowy wieczór odcinku reprezentantka Baila Ella mówiła m.in. o radzeniu sobie z hejtem i o swojej karierze.

– Dużo ludzi może wk***ać to, co dzieje się w moim życiu, dlatego narzucają mi narrację, że jest źle, że koncerty są słabe, że nie umiem śpiewać, nie umiem pisać. To, to, to i tamto. Jeszcze bardziej wkurza fakt, że odnoszę sukces i jestem kobietą. To wszystko tworzy mieszankę wybuchową i bardziej to jest problem, ale ja sama w to wszystko wierzę i nie zatrzymuję się – powiedziała Wojewódzkiemu bambi.

bambi „rozpieprzyła” pierwszy milion

Sukcesy zawodowe przekładają się na wymierne korzyści finansowe. W pewnym momencie spotkania gospodarz programu zapytał bambi, na co wydała pierwszy zarobiony milion złotych?

– Na wiele rzeczy. Tak naprawdę myślę, że to nie była inwestycja, tylko to było po prostu życie i cieszenie się tymi pierwszymi pieniędzmi – odparła raperka. Kiedy Wojewódzki zapytał, czy to prawda, że artystka „rozpieprzyła” ten hajs, bambi śmiejąc się przyznała: – Troszkę tak.