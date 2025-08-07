Molesta Ewenement wśród gwiazd finału festiwalu Go! On Stage

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Już 8 i 9 sierpnia dziedziniec Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu stanie się sceną dla najbardziej obiecujących artystów młodego pokolenia. Przed nami finał Go! On Stage – wyjątkowego festiwalu, który łączy różne gatunki i pokolenia w imię autentyczności i siły przekazu. Obok artystów – finalistów Go! On Stage zagrają również: Molesta Evenement, WaluśKraksaKryzys, The Cassino oraz laureat I edycji – CIEPŁE BREJKI.

Poznajcie finalistów:

CZEMOO to świeża siła na polskiej scenie muzycznej – eksplozja energii, która bezkompromisowo łączy hardcore’owe brzmienie z prawdziwością ulicznego rapu.

Ta unikalna fuzja stylów powstała z połączenia doświadczeń członków zespołu Lockdown Saszy i Alexa, poznańskiego rapera Kubeusa oraz niezależnej basistki Ady. Tworzą kwartet, który nie uznaje muzycznych granic. I choć każdy z nich ma zaledwie 13 lat – ich twórczość uderza z siłą doświadczonej formacji. CZEMOO to zderzenie dwóch światów – rockowej agresji i rapowej szczerości, przekute w autentyczne, energetyczne brzmienie, które trafia w samo sedno emocji młodego pokolenia. Ich muzyka to coś więcej niż styl – to głos młodych, głodnych zmian i prawdy.

Kuba Folwarczny jest wokalistą, gitarzystą i autorem tekstów. Razem z uformowanym w 2023 roku zespołem wykonuje swoje piosenki w mocnych rockowych aranżacjach do których wprowadza elementy szeroko rozumianej muzyki alternatywnej, indie lub grunge. Brzmienie zespołu jest gitarowym nawiązaniem do surowych lat dziewięćdziesiątych połączonym z nowatorską, mocną linią perkusji i nostalgicznym folkowym ambientem. Single „Czy” i „2021” wielokrotnie znajdowały się w pierwszej dziesiątce audycji „Będzie Głośno” programu „Czwórka” Polskiego Radia, a najnowszy utwór “Dym” można było znaleźć na kilku topowych playlistach streamingowych. Kuba jest zwycięzcą 31 edycji Zimowej Giełdy Piosenki 2023, (w jury zespół Myslovitz) i Rockhouse Festival 2023. Występował na wielu imprezach i festiwalach; m.in. Piastonalia, Juwenalia UEK w Krakowie, Juwenalia Rzeszowskie, Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie, Śląskie Miraże, czy Połczyn Fest. Supportował takich artystów jak Lordofon, The Dumplings, Runforrest, Terrific Sunday czy Spięty.

Rapowe naleciałości i alternatywne brzmienia

Figger & Maja Laura to nowoczesna elektronika, autorskie teksty i wyraziste brzmienie. Duet współtworzą Andrzej Figger, (producent, wokalista i kompozytor) oraz Maja Laura Jaryczewska (kompozytorka, pianistka, wokalistka, aranżerka), która od kilku lat porusza się w kręgach muzyki alternatywnej, jazzowej i współczesnej. W 2023 r. zdobyli Grand Prix konkursu Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic. Do tej pory ukazała się ich EP-ka “Warszawskie ulice” oraz single „W letnim wietrze”, „Ciemne chmury” i „Dotyk” – artyści zapowiadają kolejne.

Twój, Dawid to wielowarstwowy artysta, który oprócz rapu zajmuje się również reżyserią, brand marketingiem i aktywizacją lokalnej kultury. Działalność artystyczną rozpoczął na poetyckich slamach w Berlinie. Wkrótce potem nagrywał już pierwsze wersy w szafie. Po latach emigracji i samotnych podróżach wrócił do rodzinnego miasta. Jest założycielem poznańskiego stowarzyszenia HI VIBE, odpowiedzialnego za produkcję rapowego podcastu, teledysków oraz organizację interdyscyplinarnych wydarzeń kulturowych. HI VIBE współpracuje również z marką Goodtaste jako wielozadaniowy team medialny. Twój, Dawid jest finalistą festiwalu Go On Stage, inicjatywy My Name is Poznan 4.0 oraz podopiecznym Niebieskiego Labelu. W jego muzyce słychać unikalne połączenie rapowych naleciałości i alternatywnych brzmień, które eksplorują tematy duchowości, egzystencjalizmu i emocji.

Joulie Fox „wyśpi się po śmierci”

Joulie Fox umiejętnie łączy pop, soft rock i punkową energię, konsekwentnie budując swoją pozycję na międzynarodowej scenie muzycznej. Ma już na koncie występ na festiwalu NOS Alive, finał prestiżowego konkursu Glastonbury oraz udział w ESNS, który zaowocował dołączeniem do programu European Talent Exchange i zaproszeniem na DAS FEST. Jej dwa debiutanckie single zostały użyte w brytyjskiej telewizji ITV, a pierwszy mini album 'Love is a Blessing’ pojawił się w BBC Introducing i London Live. W 2024 roku Joulie supportowała Darię Zawiałow i Agnieszkę Chylińską pojawiła się również na festiwalach NEXT FEST i Letnie Brzmienia. Rok wcześniej dotarła do finału konkursu „Młodych Talentów” w ramach Festiwalu Jarocin. Jej najnowszy album „wyśpię się po śmierci” trafił na anteny największych stacji radiowych w Polsce, takich jak RMF MAXX, Radio 357, Trójka i Czwórka. Artystka w czerwcu pojawi się również w finale eliminacji do Poland Rock Festival.

Lulu Suicide to wesoło-smutne trio z Poznania, które porusza się w przestrzeni shoegaze’u, grunge’u, Dream popu i dziewczynkowej melancholii. Zespół charakteryzuje się ładną, różową gitarką, seksownym basistą i śpiewającym perkusistą. LULU Suicide wydało swój pierwszy album “hi im ready to die” w Sierpniu 2024 roku. W skład zespołu wchodzą Stachu Psie Serce (bas, wokal), Bobek Bobkowski (perkusja, wokal) oraz Maja Beżi (gitara, wokal).