Modelki: „Mi nie umiesz mówić nie, kiedy znikam wracasz”

2026.01.31

30 stycznia 2026 roku rozpoczął się pre-order debiutanckiego albumu Modelek, zatytułowanego „HOT HITS”. Premiera płyty planowana jest na kwiecień 2026 roku i będzie zawierać 14 utworów, w tym największe hity zespołu: „Miss Dior” oraz „A CAPPELLA” nagrany we współpracy ze Smolastym.

Limitowana edycja albumu w pre-orderze

Album „HOT HITS” dostępny jest w specjalnej, limitowanej edycji pre-order, która zawiera:

  • gazetkę „HOT HITS”

  • oryginalną bandanę Modelek

Fani mogą zamawiać album bezpośrednio na oficjalnej stronie zespołu.

Premiera albumu i nowy drop merchu

Wraz z premierą pre-orderu zespół Modelek zaprezentował limitowaną kolekcję merchu, w której znalazły się:

  • koszulki z motywem albumu

  • dwie wersje bluz

  • flaga, idealna na koncerty

Merch można zabrać na nadchodzące występy grupy, a kolekcja cieszy się dużym zainteresowaniem wśród fanów.

Nowy singiel Modelek w 2026 roku

Ogłoszeniu pre-orderu towarzyszy także premiera pierwszego singla Modelek w 2026 roku. W teledysku wystąpił Michał Kot, zwycięzca ostatniej edycji programu Top Model, co dodatkowo zwiększyło zainteresowanie materiałem w mediach społecznościowych.

Po ponad 340 milionach wyświetleń na YouTube i 240 milionach streamów na Spotify, debiutancki album Modelek zapowiada się jako jeden z najbardziej wyczekiwanych wydawnictw roku.

