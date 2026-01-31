Modelki: „Mi nie umiesz mówić nie, kiedy znikam wracasz”

30 stycznia 2026 roku rozpoczął się pre-order debiutanckiego albumu Modelek, zatytułowanego „HOT HITS”. Premiera płyty planowana jest na kwiecień 2026 roku i będzie zawierać 14 utworów, w tym największe hity zespołu: „Miss Dior” oraz „A CAPPELLA” nagrany we współpracy ze Smolastym.
Limitowana edycja albumu w pre-orderze
Album „HOT HITS” dostępny jest w specjalnej, limitowanej edycji pre-order, która zawiera:
-
gazetkę „HOT HITS”
-
oryginalną bandanę Modelek
Fani mogą zamawiać album bezpośrednio na oficjalnej stronie zespołu.
Premiera albumu i nowy drop merchu
Wraz z premierą pre-orderu zespół Modelek zaprezentował limitowaną kolekcję merchu, w której znalazły się:
-
koszulki z motywem albumu
-
dwie wersje bluz
-
flaga, idealna na koncerty
Merch można zabrać na nadchodzące występy grupy, a kolekcja cieszy się dużym zainteresowaniem wśród fanów.
Nowy singiel Modelek w 2026 roku
Ogłoszeniu pre-orderu towarzyszy także premiera pierwszego singla Modelek w 2026 roku. W teledysku wystąpił Michał Kot, zwycięzca ostatniej edycji programu Top Model, co dodatkowo zwiększyło zainteresowanie materiałem w mediach społecznościowych.
Po ponad 340 milionach wyświetleń na YouTube i 240 milionach streamów na Spotify, debiutancki album Modelek zapowiada się jako jeden z najbardziej wyczekiwanych wydawnictw roku.