Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wybrane. Jubileuszowa edycja plebiscytu PWN

Dawne słowo w nowej, kreatywnej odsłonie

2025.12.08

Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wybrane. Jubileuszowa edycja plebiscytu PWN

X jubileuszowy Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku 2025, organizowany przez Wydawnictwo Naukowe PWN, został oficjalnie rozstrzygnięty. Tegoroczna odsłona konkursu po raz kolejny pokazała, jak dynamicznie zmienia się język młodego pokolenia i jak twórczo wykorzystuje ono zasoby polszczyzny.

„Szponcić” zwycięża. Dawne słowo w nowej, kreatywnej odsłonie

Najwięcej głosów zdobył czasownik szponcić oraz jego rzeczownikowa forma szpont. Oba wyrazy mają bogatą historię – od gwar i dawnych środowisk przestępczych, przez język regionalny, aż po polszczyznę historyczną. Tradycyjnie odnosiły się do „rozrabiania”, „kombinowania” czy „oszukiwania”.

Dziś młodzież nadaje im zupełnie nowe znaczenie:

„…oznaczają przede wszystkim spontaniczne, energiczne działanie, często o improwizowanym charakterze i nie zawsze w pełni legalne. Szpont funkcjonuje z kolei jako nazwa efektu takich działań: epizodu, który dodaje kolorytu codziennym sytuacjom lub opisuje zaskakujący zbieg okoliczności.”

Jury przyznało swoją nagrodę właśnie tym słowom, podkreślając ich świeżość i kreatywność:

„Dawne formy, twórczo przekształcone, zyskały nowe życie i semantyczną świeżość, stając się przykładem kreatywnego wykorzystania zasobów języka polskiego w codziennych kontaktach.”

Drugie miejsce: tajemniczy kod „67” (six seven)

Na drugim miejscu uplasował się znak liczbowy 67 (6 7, six seven, sześć siedem) – środowiskowy idiom oparty na grze liczbami, wariantami zapisu i gestami. To przykład specyficznego, wewnętrznego kodu grupowego, który pozwala młodym ludziom budować własną tożsamość i podkreślać przynależność do danej wspólnoty.

Wyróżnienie: OKPA jako nowoczesne cięcie komunikacyjne

Kolejnym docenionym wyrazem jest ekspresywne OKPA. Jury określa je jako językową etykietę służącą do zdecydowanego zakończenia rozmowy:

„OKPA pełni rolę komunikacyjnego ‘cięcia’, wyrażającego znużenie lub chęć zakończenia kontaktu, a przy tym nadaje interakcji spontaniczny, nieformalny ton.”

To jeden z najciekawszych przykładów współczesnej spontaniczności językowej.

Pozostałe słowa w rankingu: „klasa”, „tuff”, „GOAT”, „twin” i wyróżniające się „freaky”

W finałowej piętnastce znalazły się również:

  • klasa – używana dziś jako ocena jakości, stylu czy prestiżu,

  • internacjonalizmy tuff, GOAT, twin,

  • oraz wyrazisty przymiotnik freaky, który – choć zebrał mniej głosów – stał się ważnym markerem współczesnej „dziwaczności” i indywidualizmu.

Komentarze ekspertów: językoznawcy analizują trendy młodego pokolenia

PWN zachęca do zapoznania się z analizami członków jury:

  • prof. Anna Wileczek – „Szponcić świat słowami, czyli pragmatyka rządzi”

  • prof. Marek Łaziński – „Różowe okulary”

  • prof. Ewa Kołodziejek – „Twórcza igraszka”

  • Bartek Chaciński – „Cisi bohaterowie”

  • komentarz prof. Jana Miodka – „Słowo Roku 2025”

To właśnie eksperci pomagali wyjaśniać wątpliwości semantyczne i interpretacyjne w trakcie kolejnych etapów plebiscytu.

