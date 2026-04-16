Minister Kultury przeciwna koncertowi Westa w Chorzowie: „W kraju naznaczonym historią zagłady nie możemy udawać, że to tylko rozrywka”

Planowany występ Kanye West w Polsce wywołuje coraz większe napięcie. Choć koncert na Stadion Śląski zaplanowano na 19 czerwca 2026 roku, jego realizacja stoi dziś pod dużym znakiem zapytania.

Oficjalny sprzeciw ministerstwa

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydało stanowisko, w którym jasno wyraża sprzeciw wobec organizacji wydarzenia. W komunikacie podkreślono, że działalność artysty budzi poważne wątpliwości w kontekście wartości społecznych i historycznych.

„Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z niepokojem przyjęło informację o planowanym w Polsce wydarzeniu z udziałem Kanyego Westa”

Resort wskazał również na wcześniejsze działania rapera, które — jego zdaniem — stoją w sprzeczności z polską racją stanu.

Mocne słowa: „To nie jest tylko rozrywka”

Jeszcze ostrzej sytuację skomentowała Marta Cienkowska, która zabrała głos w mediach społecznościowych:

„Decyzja o organizacji koncertu Kanye Westa w Polsce jest nie do przyjęcia. Mówimy o artyście, który publicznie wygłaszał antysemickie treści, relatywizował zbrodnie i zarabiał na sprzedaży koszulek ze swastyką. To nie są ‘kontrowersje’. To świadome przekraczanie granic i normalizowanie nienawiści.”

Dodała również:

„W kraju naznaczonym historią zagłady nie możemy udawać, że to tylko rozrywka. Wolność artystyczna nie oznacza zgody na wszystko.”

Presja rośnie także za granicą

Problemy Kanye West nie ograniczają się tylko do Polski. W ostatnim czasie artysta:

nie został wpuszczony do Wielkiej Brytanii

stracił możliwość występu na festiwalu Wireless

spotkał się ze sprzeciwem władz we Francji

To pokazuje, że jego europejska trasa napotyka coraz więcej przeszkód.

Czy koncert się odbędzie?

Na ten moment koncert wciąż figuruje w planach, jednak stanowisko Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz rosnąca presja społeczna mogą wpłynąć na decyzje organizatorów.