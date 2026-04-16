Fagata jest w Japonii i nagrywa z jednym z największych raperów na świecie

W tym samym czasie w Japonii swój teledysk kręcił także Future

2026.04.16

Fagata zabrała głos po tym, jak nie znalazła się w nominacjach do raperki roku w plebiscycie Popkillery. Artystka odniosła się do sytuacji na TikToku, zachowując dystans i lekko ironiczny ton.

„Robię coś większego” – odpowiedź z TikToka

W swoim nagraniu Fagata zasugerowała, że zamiast skupiać się na nagrodach, koncentruje się obecnie na rozwoju kariery i nowych projektach.

Tokio i tajemniczy projekt

Największe zainteresowanie wzbudziła jednak informacja, że artystka przebywa obecnie w Tokio, gdzie pracuje nad nowym teledyskiem. Według jej słów, projekt powstaje we współpracy z jednym z największych raperów na świecie.

Czy chodzi o Future’a?

W sieci szybko pojawiły się spekulacje, że może chodzić o Future. Kilka dni wcześniej artysta wspominał, że również realizuje projekt w Tokio, co tylko podsyciło domysły fanów.

Na ten moment brak jednak oficjalnego potwierdzenia współpracy.

Spekulacje i oczekiwania fanów

Jeśli doniesienia okazałyby się prawdziwe, byłaby to jedna z największych międzynarodowych współprac w polskim rapie ostatnich lat. Na razie jednak wszystko pozostaje w sferze spekulacji, a fani czekają na konkretne informacje.

