Fagata jest w Japonii i nagrywa z jednym z największych raperów na świecie

Fagata zabrała głos po tym, jak nie znalazła się w nominacjach do raperki roku w plebiscycie Popkillery. Artystka odniosła się do sytuacji na TikToku, zachowując dystans i lekko ironiczny ton.
„Robię coś większego” – odpowiedź z TikToka
W swoim nagraniu Fagata zasugerowała, że zamiast skupiać się na nagrodach, koncentruje się obecnie na rozwoju kariery i nowych projektach.
Tokio i tajemniczy projekt
Największe zainteresowanie wzbudziła jednak informacja, że artystka przebywa obecnie w Tokio, gdzie pracuje nad nowym teledyskiem. Według jej słów, projekt powstaje we współpracy z jednym z największych raperów na świecie.
Czy chodzi o Future’a?
W sieci szybko pojawiły się spekulacje, że może chodzić o Future. Kilka dni wcześniej artysta wspominał, że również realizuje projekt w Tokio, co tylko podsyciło domysły fanów.
Na ten moment brak jednak oficjalnego potwierdzenia współpracy.
Spekulacje i oczekiwania fanów
Jeśli doniesienia okazałyby się prawdziwe, byłaby to jedna z największych międzynarodowych współprac w polskim rapie ostatnich lat. Na razie jednak wszystko pozostaje w sferze spekulacji, a fani czekają na konkretne informacje.