Miley Cyrus prezentuje „Something Beautiful (Deluxe)” z nowym singlem „Secrets”

Rozszerzona edycja hitowego albumu

2025.09.20

opublikował:

Po ogromnym sukcesie albumu „Something Beautiful”, który zdobył entuzjastyczne recenzje w mediach na całym świecie, Miley Cyrus powraca z jego rozszerzoną wersją – „Something Beautiful (Deluxe)”. Płyta wzbogacona została o dwa premierowe utwory, które pokazują artystyczną odwagę i wrażliwość piosenkarki.

Nowy singiel „Secrets” i współpraca z Fleetwood Mac

Na czele nowej edycji stoi singiel „Secrets”, nagrany wspólnie z legendarnymi muzykami Fleetwood Mac – Lindsey’em Buckinghamem i Mickiem Fleetwoodem. Utwór promuje wyjątkowy teledysk nakręcony w zabytkowym Million Dollar Theatre w Los Angeles, miejscu znanym również z okładki oryginalnego albumu.

W klipie Cyrus występuje w kreacjach Iris Van Herpen Couture oraz Maison Margiela, dla których niedawno pozowała w prestiżowej kampanii zdjęciowej autorstwa Paolo Roversiego.

 

Inspiracja z życia osobistego

W podcaście Moniki Lewinsky „Reclaiming Miley” artystka zdradziła, że inspiracją do stworzenia singla „Secrets” był jej ojciec:

„Napisałam tę piosenkę o moim tacie, bo chciałam, żeby się przede mną otworzył – nawet jeśli chodziło o sekrety, które niekoniecznie chciałam znać. Chciałam, żeby wiedział, że mi może zaufać.”

„Lockdown” – kolaboracja z Davidem Byrne’em

Na albumie znalazł się także drugi premierowy utwór – „Lockdown”, czyli 13-minutowa współpraca Miley z Davidem Byrne’em. Rozbudowana kompozycja poszerza brzmieniowe i konceptualne horyzonty ery „Something Beautiful”, potwierdzając, że Cyrus nie boi się artystycznych eksperymentów.

„Something Beautiful (Deluxe)” już dostępne

Rozszerzona edycja albumu jest już dostępna we wszystkich serwisach streamingowych. Dzięki nowym utworom i wyjątkowym kolaboracjom „Something Beautiful (Deluxe)” zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydawnictw 2025 roku.

