Miley Cyrus komentuje współpracę z Dua Lipą: „To nie był mój pomysł”

Nieplanowana współpraca na „Plastic Hearts”

Miley Cyrus ujawniła, że współpraca z Dua Lipą na albumie „Plastic Hearts” z 2020 roku nie była jej pomysłem. Podczas występu w podcaście Every Single Album artystka wyznała, że utwór „Prisoner” nie był spójny z resztą płyty. Cyrus podkreśliła, że udział Dua Lipy miał charakter „medyczny” i był inicjatywą jej zespołu, który próbował „uratować tonący projekt”.

Dua Lipa lepsza na innym albumie Miley

Miley zaznaczyła: „Nie chodzi o to, że mam coś przeciwko Dua Lipie, ale to po prostu nie pasowało do albumu. Dua byłaby świetna na moim najnowszym albumie ‘Endless Summer Vacation’, na przykład na ‘Wildcard’ albo ‘River’”.

Artystka żartobliwie dodała, że zespół uznał „Plastic Hearts” za słaby materiał i stwierdził, że dodanie Dua Lipy poprawi odbiór albumu. Od tamtej pory Miley i Dua nie pracowały razem, choć utwór pojawił się na reedycji albumu Dua Lipy „Future Nostalgia” z 2021 roku.

Domniemane napięcia po premierze „Something Beautiful”

Ostatnio fani zwrócili uwagę na możliwe napięcia między artystkami, szczególnie po premierze najnowszego albumu Miley, „Something Beautiful”. W jednym z nowych utworów, „Every Girl You’ve Ever Loved”, Cyrus opisuje kobietę, która „mówi perfekcyjnie po francusku, potrafi tańczyć całą noc i nigdy się nie poci”. Internauci interpretują to jako aluzję do Dua Lipy, która wystąpiła w remixie Charli XCX śpiewając po francusku oraz wydała piosenkę „Dance the Night” na soundtrack do filmu „Barbie”.

Krytyka tańca Dua Lipy i viralowy mem

Ostatni wers o „niespotykaniu potu” może odnosić się do krytyki tańca Dua Lipy, która była tematem viralowego memu „go girl, give us nothing”. Dua Lipa określiła tamto doświadczenie jako „bolesne” i „upokarzające” w wywiadzie dla „The Guardian”.