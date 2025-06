Miley Cyrus dissuje Duę Lipę?

Nowa płyta Miley Cyrus „Something Beautiful” jest już dostępna. Artystka umieściła na niej piosenkę „Every Girl You’ve Ever Loved”, w której słuchacze doszukują się ukrytego dissu na Duę Lipę.

Wokalistka wykonała piosenkę premierowo podczas niezapowiedzianego koncertu w Nowym Jorku. Słuchacze od razu wychwycili jeden fragment, który wzbudził lawinę spekulacji: „Mówi perfekcyjnie po francusku / Potrafi tańczyć całą noc / I nawet się przy tym nie spoci”.

Brzmi znajomo? Fani twierdzą, że to oczywiste nawiązanie do Duy Lipy, która niedawno pokazała swój francuski akcent w remiksie „Talk Talk” Charli XCX i Troye Sivana, a do tego ma na koncie hit „Dance the Night” z filmu „Barbie”. A wers o braku potu? Dla wielu to odniesienie do czasów, gdy taneczne ruchy Duy były bezlitośnie komentowane w sieci, a mem „go girl, give us nothing” robił viralową karierę. Dua przyznawała później w wywiadach, że to był dla niej upokarzający moment, który mocno przeżyła.

Pięć lat ciszy

Niektórzy twierdzą, że napięcia między wokalistkami sięgają jeszcze 2020 roku, gdy razem nagrały „Prisoner”. Od tamtej pory próżno szukać jakichkolwiek publicznych interakcji między nimi, nie mówiąc nawet o kolejnych wspólnych piosenkach.

Dua w żaden sposób nie odnosi się do piosenki Miley, ta z kolej nie potwierdziła, że Lipa miałaby być celem ataku.