Mike Patton potwierdza koniec Faith No More? „Nie uważam tego za smutne?”

foto: mat. pras.

Mike Patton, legendarny wokalista i frontman Faith No More, zdaje się potwierdzać, że kultowy zespół z Bay Area w praktyce zakończył swoją działalność. Jak sam podkreśla, nie widzi w tym powodu do smutku.

Ostatnie lata Faith No More

Faith No More pozostawało w dużej mierze nieaktywne przez ostatnią dekadę. Po wydaniu albumu powrotnego „Sol Invictus” w 2015 roku, zespół zagrał swoje ostatnie koncerty w 2016 roku, kończąc trasę w Los Angeles w Troubadour.

Planowane powroty na scenę w 2020 i 2021 roku zostały anulowane. Powodem były najpierw ograniczenia związane z pandemią COVID-19, a później kwestie zdrowia psychicznego Pattona, który w tym czasie przyznał, że cierpi na agorafobię.

Patton o końcu Faith No More

W wywiadzie dla podcastu „Consequence’s Kyle Meredith With…” Patton został zapytany, czy czuje „poczucie zamknięcia” po trasie 2016 roku:

„Nie myślałem o tym w ten sposób w tamtym czasie, ale może tak. Myślę, że wszyscy to odczuliśmy, choć nie było to wypowiedziane na głos.”

Patton przyznał, że nigdy nie traktował końca projektu jako smutnej sytuacji:

„To zabawne: kiedy jesteś w zespole przez pewien czas, zawsze w głowie pojawia się myśl: 'Może to już koniec.’ I mi to nie przeszkadza. Nie uważam tego za smutne. Uważam, że chodzi o bycie obecnym i cieszenie się chwilą.”

Projekty równorzędne: Mr Bungle, Fantômas i Tomahawk

Oprócz Faith No More, Patton był zaangażowany w inne projekty muzyczne, m.in. Mr Bungle, Fantômas i Tomahawk. Patton wyjaśnił, że nigdy nie postrzegał Faith No More jako „głównego” zespołu, a pozostałych jako „projektów pobocznych”:

„To, co robiłem w Faith No More, było ważne, ale wszystko, co robiłem w innych projektach, było dla mnie równie istotne. Publiczność potrzebuje hierarchii, by czuć się lepiej, ja jej nie potrzebowałem.”

Tomahawk niedawno ogłosił pierwszą trasę od 13 lat, która rozpocznie się w Nashville w lipcu 2026 roku, a zespół ponownie połączy siły z Melvins po raz pierwszy od 2003 roku.

Reakcje pozostałych członków Faith No More

Chociaż Faith No More nie potwierdziło oficjalnie rozstania, pozostali członkowie sugerowali, że szanse na kolejną trasę są minimalne.

Roddy Bottum , gitarzysta, mówił w zeszłym roku, że zespół znajduje się w „dziwnym punkcie” i sam nie wie, co przyniesie przyszłość.

Mike Bordin, perkusista, wspomniał, że niektórzy członkowie byli chętni do występów na żywo, ale Patton rzekomo „nie chciał grać koncertów z nimi”.

Historia Faith No More

Zespół powstał pod nazwą Sharp Young Men, a obecną nazwę przyjął w 1983 roku. Przed pierwszym rozpadem w 1998 roku Faith No More wydało sześć albumów, w tym największe hity z czasów, gdy Patton dołączył do grupy:

„The Real Thing” (1989)

„Angel Dust” (1992)

To właśnie dzięki Pattonowi zespół osiągnął międzynarodowy sukces i stał się ikoną alternatywnego metalu.