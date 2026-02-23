CGM

Michał Wiśniewski ocenił serial o Dodzie. Artystka nie pozostała dłużna

"Takim osobom bardzo trudno znaleźć partnera"

2026.02.23

Michał Wiśniewski ocenił serial o Dodzie. Artystka nie pozostała dłużna

Od kilku dni fani Dody mogą oglądać serial dokumentalny o artystce, który zadebiutował 20 lutego na Amazon Prime Video. Produkcja odsłania kulisy jej kariery, pokazuje życie prywatne oraz ciemniejsze strony sławy. Wokół premiery szybko zrobiło się głośno, a wśród komentujących znalazł się Michał Wiśniewski.

„Fantastyczny dokument” – Wiśniewski chwali produkcję

Lider zespołu Ich Troje odniósł się do serialu na swoim Instagramie, dementując przy okazji plotki, jakoby miał wypowiadać się o Dodzie w nieprzychylny sposób.

  • Z mojej perspektywy jest to fantastyczny dokument, który przedstawia rzeczywistość przejścia drogi od kilkuletniej dziewczynki do miejsca, w którym Dorota dzisiaj jest – podkreślił.

Artysta zaznaczył, że niezależnie od sympatii czy antypatii, nie można odmówić Dodzie miejsca na szczycie polskiej sceny muzycznej. Jego zdaniem o jej pozycji świadczą nie tylko nagrody, ale przede wszystkim wytrwałość i konsekwencja w dążeniu do celu.

Wiśniewski wspomniał także o planowanym na 2027 rok koncercie Dody na PGE Narodowy, deklarując, że będzie trzymał za nią kciuki.

Trudno być w związku z kimś „oddanym pasji”

W swoim nagraniu wokalista poruszył również temat relacji prywatnych osób publicznych. Zauważył, że artystom, którzy całkowicie poświęcają się pasji, trudno jest znaleźć partnera gotowego zaakceptować ich tryb życia.

  • Takim osobom bardzo trudno znaleźć partnera, który będzie ich wspierał lub rozumiał – szczególnie na ich zasadach. Kompromisy są możliwe, ale pasja to poświęcenie – stwierdził.

Doda odpowiada: „Jesteś dobrym człowiekiem”

Nagranie nie umknęło uwadze samej Dody. W komentarzu pod postem wróciła wspomnieniami do czasów, gdy jako 17-latka poznała Wiśniewskiego.

Podkreśliła, że od lat pozostaje on jedną z nielicznych osób w branży, które – jej zdaniem – nie kierują się zazdrością czy zawiścią.

  • Jesteś jedną z kilku osób w naszej branży, która nie jest zazdrosna, nie ma kompleksów, jest szczera i dobrze życzy – napisała.

Artystka dodała również, że poza sceniczną charyzmą, którą kiedyś chciała dorównać, ceni w nim przede wszystkim ludzką życzliwość i honor.

Wymiana uprzejmości między artystami zaskoczyła fanów i pokazała, że mimo burzliwej historii polskiego show-biznesu, możliwy jest wzajemny szacunek i wsparcie.

