Michał Wiśniewski ocenił serial o Dodzie. Artystka nie pozostała dłużna

Od kilku dni fani Dody mogą oglądać serial dokumentalny o artystce, który zadebiutował 20 lutego na Amazon Prime Video. Produkcja odsłania kulisy jej kariery, pokazuje życie prywatne oraz ciemniejsze strony sławy. Wokół premiery szybko zrobiło się głośno, a wśród komentujących znalazł się Michał Wiśniewski.
„Fantastyczny dokument” – Wiśniewski chwali produkcję
Lider zespołu Ich Troje odniósł się do serialu na swoim Instagramie, dementując przy okazji plotki, jakoby miał wypowiadać się o Dodzie w nieprzychylny sposób.
Z mojej perspektywy jest to fantastyczny dokument, który przedstawia rzeczywistość przejścia drogi od kilkuletniej dziewczynki do miejsca, w którym Dorota dzisiaj jest – podkreślił.
Artysta zaznaczył, że niezależnie od sympatii czy antypatii, nie można odmówić Dodzie miejsca na szczycie polskiej sceny muzycznej. Jego zdaniem o jej pozycji świadczą nie tylko nagrody, ale przede wszystkim wytrwałość i konsekwencja w dążeniu do celu.
Wiśniewski wspomniał także o planowanym na 2027 rok koncercie Dody na PGE Narodowy, deklarując, że będzie trzymał za nią kciuki.
Trudno być w związku z kimś „oddanym pasji”
W swoim nagraniu wokalista poruszył również temat relacji prywatnych osób publicznych. Zauważył, że artystom, którzy całkowicie poświęcają się pasji, trudno jest znaleźć partnera gotowego zaakceptować ich tryb życia.
Takim osobom bardzo trudno znaleźć partnera, który będzie ich wspierał lub rozumiał – szczególnie na ich zasadach. Kompromisy są możliwe, ale pasja to poświęcenie – stwierdził.
Doda odpowiada: „Jesteś dobrym człowiekiem”
Nagranie nie umknęło uwadze samej Dody. W komentarzu pod postem wróciła wspomnieniami do czasów, gdy jako 17-latka poznała Wiśniewskiego.
Podkreśliła, że od lat pozostaje on jedną z nielicznych osób w branży, które – jej zdaniem – nie kierują się zazdrością czy zawiścią.
Jesteś jedną z kilku osób w naszej branży, która nie jest zazdrosna, nie ma kompleksów, jest szczera i dobrze życzy – napisała.
Artystka dodała również, że poza sceniczną charyzmą, którą kiedyś chciała dorównać, ceni w nim przede wszystkim ludzką życzliwość i honor.
Wymiana uprzejmości między artystami zaskoczyła fanów i pokazała, że mimo burzliwej historii polskiego show-biznesu, możliwy jest wzajemny szacunek i wsparcie.