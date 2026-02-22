Podczas live’a Blueface zapytał Fagatę czy straci z nim dziewictwo…

Wspólny stream Fagaty i Blueface’a na platformie Twitch odbił się szerokim echem w sieci. Transmisja, która od początku budziła ogromne zainteresowanie, przyniosła kilka kontrowersyjnych momentów – w tym pytanie rapera o to, czy influencerka „straci z nim dziewictwo”.
Blueface x Fagata – międzynarodowa współpraca na żywo
Zapowiadany wcześniej stream pod hasłem „Blueface x Agata Fak” przyciągnął uwagę zarówno polskich, jak i zagranicznych widzów. Dla wielu fanów było to spore zaskoczenie – amerykański raper, znany m.in. z hitu „Thotiana”, połączył siły z jedną z najpopularniejszych polskich influencerek.
Numer Fagaty puszczony u Blueface’a
Na początku transmisji Blueface odpalił jeden z utworów Fagaty. Siedząca obok niego Agata z wyraźnym zadowoleniem rapowała swój numer, a atmosfera wydawała się swobodna i luźna. Widzowie szybko zaczęli komentować chemię między artystami.
Blueface puszcza numer Fagaty #Blueface #Fagata #cgm
Kontrowersyjne pytanie na wizji
W pewnym momencie live’a Blueface niespodziewanie zapytał Fagatę, czy „straci z nim dziewictwo”. Wyraźnie zawstydzona influencerka odpowiedziała, że do tego nie dojdzie i podkreśliła, że jest bardzo nieśmiała.
Raper zareagował śmiechem i skomentował sytuację słowami:
„To było słodkie. Widać, że zastanawiałaś się – czy on naprawdę o to zapytał”.
Fragment nagrania szybko trafił do mediów społecznościowych i stał się jednym z najczęściej udostępnianych momentów streamu.
„I think I love her” – Blueface oczarowany Fagatą?
W dalszej części rozmowy Fagata opowiadała o wymaganiach, jakie – jej zdaniem – polscy mężczyźni stawiają swoim partnerkom. W trakcie dyskusji Blueface w pewnym momencie rzucił: „I think I love her”, co dodatkowo podsyciło spekulacje internautów.
Fagata i Natalisa w domu rapera?
W jednym z nagrań opublikowanych przez Blueface’a widać Fagatę i jej przyjaciółkę Natalię w bardziej prywatnym otoczeniu. Dziewczyny siedzą na kanapie i głaszczą rottweilera, a w tle dostrzec można dziecięce zabawki. Internauci szybko wyciągnęli wniosek, że po zakończeniu streamu raper zaprosił je do swojego domu.