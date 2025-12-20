Michał Urbaniak nie żyje. „Żył i czuł wielkimi nutami”

CGM

Zmarł Michał Urbaniak, legendarny polski muzyk jazzowy, w wieku 82 lat. Informację o jego śmierci potwierdzono na oficjalnych profilach artysty w mediach społecznościowych.

Życie i kariera Michała Urbaniaka

Michał Urbaniak był jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów jazzowych, znanym z innowacyjnego podejścia do muzyki i łączenia jazzu z elementami muzyki folkowej oraz elektronicznej. Jego styl charakteryzował się unikalnym brzmieniem skrzypiec elektrycznych i saksofonu, które uczyniły go ikoną sceny jazzowej w Polsce i na świecie.

Oficjalne informacje o śmierci

Na profilu Michała Urbaniaka na Facebooku opublikowano krótkie pożegnanie:

„Michał Urbaniak. Żył i czuł wielkimi nutami. Odszedł w wieku 82 lat.”

Muzyk pozostawił po sobie niezapomniany dorobek artystyczny, a jego twórczość wpłynęła na wiele pokoleń muzyków jazzowych.

Dziedzictwo muzyczne

Urbaniak był nie tylko wykonawcą, ale również kompozytorem i aranżerem, którego płyty i koncerty cieszyły się uznaniem na całym świecie. Jego wkład w rozwój polskiego i międzynarodowego jazzu pozostanie niezatarty.

