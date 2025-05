Michał Szpak zawisł w chrystusowej pozie

fot. mat. pras.

Michał Szpak upodobał sobie publikowanie zdjęć, w których w mniej lub bardziej oczywisty sposób upodabnia się do Jezusa Chrystusa. Kiedy zrobił to za pierwszym razem, duchowny cytowany przez ShowNews.pl zarzucił mu kpinę – Pan Szpak, kiedy przebrał się za Chrystusa, zakpił z niego. Następnym razem niech się przebierze za misia, żołnierza czy za wielbłąda, a nie za Chrystusa – proponował ksiądz.

Kiedy po dwóch tygodniach zrobił to ponownie, tym razem pozując z siostrami, w komentarzach zarzucono mu, że „całkiem go po***ło”. Czy Michał się zraził? Gdzie tam, w czerwcu 2024 r. pozował Krzysztofowi Powałce w koronie cierniowej. – Można się upodobniać do Chrystusa, stawiając sobie wymagania czy być dobrym człowiekiem. Nie jednak stylizować się na niego w obrazach. To jednak jest Bóg, więc nie można sobie z niego robić śmiechu […]. Tak jakby matka oddała za ciebie życie, a ty się z niej śmiejesz. To jest niepoważne i wywołuje zgorszenie – grzmiał wówczas cytowany anonimowo przez wspomniane ShowNews.pl duchowny.

„Za takie wyśmiewanie powinieneś odpowiedzieć karnie”

Teraz Michał ponownie „jest Jezusem”. Artysta zaprosił fanów na swoją oficjalną stronę internetową, pozując przywiązany do metalowej konstrukcji w pozie, będącej jednoznacznym nawiązaniem do Chrystusa na krzyżu. „Piękne. Ukrzyżują cię za to” – komentuje Katarzyna Konieczka, artystka, która projektowała kostiumy dla Marilyna Mansona, Lady Gagi czy dla samego Michała Szpaka.

Komentujący tradycyjnie sugerują, że zamiast szydzić z wartości chrześcijańskich, Michał mógłby tym razem uderzyć w islam. „I to jest ta Twoja równość? tolerancja? Przeczysz sam sobie. Chłopie” – pisze jedna z komentujących wpis użytkowniczek. „To już całkowita przesada. Za takie wyśmiewanie powinieneś odpowiedzieć karnie. Wszystko ma swoje granice” – sugeruje inna. Pod zdjęciem znalazło się także sporo wpisów chwalących zarówno samo zdjęcie, jak i stronę, którą promuje nim Szpak.

