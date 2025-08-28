Mezo spełnił wielkie marzenie – spotkał się ze swoim idolem. To słynny amerykański raper

Szukaj
2025.08.28

fot. P. Tarasewicz

Mezo miał okazję spotkać swojego idola i jedną z największych inspiracji – Willa Smitha.

Wielkie marzenie Mezo

Na swoim profilu Mezo napisał: „Spełniłem dziś Wielkie Marzenie ❤️ Spotkanie z największym idolem i inspiracją @willsmith 🎤🔥”. Do wpisu dołączył zdjęcie, które wykonane zostało w Wielkiej Brytanii. Widać na nim Mezo z winylem Willa i Wiila z winylem Mezo.

Spotkanie z inspiracją

Raper od lat podkreśla, że twórczość Willa Smitha miała duży wpływ na jego rozwój artystyczny. Nic dziwnego, że możliwość osobistego spotkania z hollywoodzkim aktorem i muzykiem była dla niego wyjątkowym przeżyciem.

 

Will Smith chwali się frekwencją na koncertach. Problem w tym, że zarzucono mu wygenerowanie fanów przy pomocy AI

Po 20 latach od premiery „Lost And Found” Will Smith wydał w tym roku nowy album zatytułowany „Based on a True Story”. Wydawnictwo spotkało się z chłodnym przyjęciem – recenzenci nie byli dla niego przychylni, sprzedaż również nie zwalała z nóg. Płyta nie załapała się ani na listę Billboardu, ani na listy bestsellerów w europejskich krajach, ale jej wydanie pozwoliło artyście ruszyć w trasę koncertową po Starym Kontynencie. Tournée zbliża się do końca, a Will opublikował wideo, które pokazuje, jak świetnie ludzie bawią się na jego koncertach. Problem w tym, że spora część pokazanej w nim publiczności, wygląda na wygenerowaną przez sztuczną inteligencję.

Prawdziwa publiczność czy wygenerowana przez AI?

– Moją ulubioną częścią trasy jest oglądanie was wszystkich z bliska. Dziękuję, że mnie też zobaczyliście – cieszy się Smith. Niestety, patrząc na jego publiczność, trudno uciec od wrażenia, że nie wszystko się tam zgadza. Rozmazane twarze, dziwnie ułożone dłonie, niektórzy doszukali się na poniższym nagraniu także nietypowej liczby palców u rąk. Zerknijcie na kilka kadrów z nagrania udostępnionego przez Willa, a także na samo wideo.

