Mężczyzna, który ukradł niewydaną muzykę Beyoncé, trafił do więzienia

Sprawa kradzieży niewydanej muzyki Beyoncé zakończyła się wyrokiem więzienia dla sprawcy. Mężczyzna, który włamał się do samochodu członka ekipy artystki i ukradł nośniki z materiałem muzycznym, przyjął ugodę i został skazany na karę pozbawienia wolności oraz nadzór kuratora.

Kradzież materiałów z trasy koncertowej

Według ustaleń śledczych, do zdarzenia doszło w Atlancie w okresie przygotowań do koncertów trasy Cowboy Carter. Sprawca miał włamać się do wynajętego SUV-a należącego do członka zespołu technicznego Beyoncé.

W środku znajdowały się m.in.:

dysk twardy z niewydaną muzyką,

materiały wideo z planów koncertowych,

setlisty z występów,

sprzęt elektroniczny (laptopy, słuchawki),

inne prywatne przedmioty członków ekipy.

Dowody z monitoringu

Śledczy oparli część zarzutów na nagraniach z monitoringu, które miały pokazać moment włamania do pojazdu. Według prokuratury materiał wideo stanowił kluczowy dowód w sprawie i znacząco wzmocnił oskarżenie.

Mimo to oskarżony początkowo nie przyznał się do winy i odrzucał propozycje ugody.

Wyrok: więzienie i nadzór kuratora

Ostatecznie sprawa zakończyła się ugodą sądową. Mężczyzna przyznał się do części zarzutów, w tym:

włamania do pojazdu,

wtargnięcia i kradzieży mienia.

Został skazany na:

2 lata pozbawienia wolności,

3 lata nadzoru kuratorskiego.

Sąd uwzględnił również wcześniejsze problemy prawne oskarżonego oraz fakt, że był recydywistą.

Stanowisko obrony

Obrońca skazanego podkreślił, że jego klient chce zamknąć ten etap życia i wrócić do normalnego funkcjonowania po odbyciu kary. Według niego celem ugody było uniknięcie dłuższego procesu i potencjalnie surowszego wyroku.

Beyoncé i jej zespół

Beyoncé nie odniosła się publicznie do wyroku, jednak jej zespół od dawna znany jest z bardzo restrykcyjnego podejścia do bezpieczeństwa materiałów muzycznych, szczególnie przed premierami i trasami koncertowymi.