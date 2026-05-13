Mężczyzna, który ukradł niewydaną muzykę Beyoncé, trafił do więzienia

Sprawca przyjął ugodę

2026.05.13

Sprawa kradzieży niewydanej muzyki Beyoncé zakończyła się wyrokiem więzienia dla sprawcy. Mężczyzna, który włamał się do samochodu członka ekipy artystki i ukradł nośniki z materiałem muzycznym, przyjął ugodę i został skazany na karę pozbawienia wolności oraz nadzór kuratora.

Kradzież materiałów z trasy koncertowej

Według ustaleń śledczych, do zdarzenia doszło w Atlancie w okresie przygotowań do koncertów trasy Cowboy Carter. Sprawca miał włamać się do wynajętego SUV-a należącego do członka zespołu technicznego Beyoncé.

W środku znajdowały się m.in.:

  • dysk twardy z niewydaną muzyką,
  • materiały wideo z planów koncertowych,
  • setlisty z występów,
  • sprzęt elektroniczny (laptopy, słuchawki),
  • inne prywatne przedmioty członków ekipy.

Dowody z monitoringu

Śledczy oparli część zarzutów na nagraniach z monitoringu, które miały pokazać moment włamania do pojazdu. Według prokuratury materiał wideo stanowił kluczowy dowód w sprawie i znacząco wzmocnił oskarżenie.

Mimo to oskarżony początkowo nie przyznał się do winy i odrzucał propozycje ugody.

Wyrok: więzienie i nadzór kuratora

Ostatecznie sprawa zakończyła się ugodą sądową. Mężczyzna przyznał się do części zarzutów, w tym:

  • włamania do pojazdu,
  • wtargnięcia i kradzieży mienia.

Został skazany na:

  • 2 lata pozbawienia wolności,
  • 3 lata nadzoru kuratorskiego.

Sąd uwzględnił również wcześniejsze problemy prawne oskarżonego oraz fakt, że był recydywistą.

Stanowisko obrony

Obrońca skazanego podkreślił, że jego klient chce zamknąć ten etap życia i wrócić do normalnego funkcjonowania po odbyciu kary. Według niego celem ugody było uniknięcie dłuższego procesu i potencjalnie surowszego wyroku.

Beyoncé i jej zespół

Beyoncé nie odniosła się publicznie do wyroku, jednak jej zespół od dawna znany jest z bardzo restrykcyjnego podejścia do bezpieczeństwa materiałów muzycznych, szczególnie przed premierami i trasami koncertowymi.

