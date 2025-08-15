Mężczyzna aresztowany za kradzież kwiatów z miejsca pamięci Ozzy’ego Osbourne’a

Legenda heavy metalu pożegnana przez tysiące fanów

22 lipca 2025 roku świat muzyki stracił jedną ze swoich największych ikon – Ozzy’ego Osbourne’a, frontmana Black Sabbath. Muzyk zmarł w wieku 76 lat, otoczony przez bliskich. Jego ostatni koncert w rodzinnym Birmingham odbył się zaledwie kilka tygodni przed śmiercią i przyniósł ogromne wsparcie finansowe dla organizacji charytatywnych.

Kradzież hołdu dla legendy

Od momentu śmierci tysiące fanów składało kwiaty i pamiątki na Broad Street w Birmingham. 31 lipca odbył się uroczysty kondukt pogrzebowy, a prywatna ceremonia pochówku miała miejsce w Buckinghamshire z udziałem m.in. Eltona Johna, członków Metallicy i innych artystów.

Jednak 2 sierpnia policja West Midlands zatrzymała 45-letniego Parviza Jafariego, podejrzanego o kradzież kwiatów z miejsca pamięci. Mężczyzna został oskarżony o kradzież i stanie przed sądem 3 września.

Co stanie się z kwiatami i pamiątkami?

6 sierpnia ogłoszono, że wszystkie kwiaty i przedmioty złożone w centrum Birmingham zostaną zachowane przez Central Bid Birmingham i przekazane rodzinie Ozzy’ego.

Z aktu zgonu muzyka wynika, że przyczyną śmierci był atak serca, a artysta zmagał się także z chorobą wieńcową i chorobą Parkinsona. W dokumencie wpisano jego zawód jako „Autor piosenek, Wykonawca i Legenda rocka”.

Dziedzictwo Ozzy’ego Osbourne’a

Do stycznia 2026 roku w Birmingham Museum and Art Gallery można oglądać wystawę „Ozzy Osbourne: Working Class Hero”, prezentującą jego największe międzynarodowe wyróżnienia. Trwają także prace nad biografią filmową Ozzy’ego i Sharon Osbourne dla Sony Pictures, zapowiedzianą już w 2021 roku.

W ostatnich dniach dzieci muzyka – Jack i Kelly Osbourne – opublikowały wzruszające wspomnienia o ojcu. Hołd oddał mu również zespół wojskowy króla Karola, wykonując klasyk „Paranoid”. Wśród artystów, którzy złożyli muzyczne i słowne hołdy, znaleźli się m.in. Zak Starkey, Adam Sandler, Tobias Forge (Ghost), Alice Cooper, Elton John, Yungblud, Billie Joe Armstrong, Jack White, Coldplay, Gojira i Jake E Lee.