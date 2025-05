Metallica ogłasza daty M72 World Tour 2026. Zespół zagra w Chorzowie

Foto: Brett Murray / metallica.com

Metallica przedłuża swoją rekordową trasę M72 World Tour i ogłasza 16 nowych dat koncertów w Europie i Wielkiej Brytanii zaplanowanych na maj, czerwiec i lipiec 2026 roku. Po historycznym sukcesie tras koncertowych z ostatnich lat, zespół ponownie wyrusza na Stary Kontynent, prezentując zupełnie nowe widowisko, z monumentalną sceną i formułą „No Repeat Weekend”.

Wśród zapowiedzianych miast znalazła się również Polska – 19 maja 2026 roku Metallica wystąpi na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Chorzów: jedyny koncert w Polsce

Metallica powraca do Polski z nową energią. Fani będą mieli okazję zobaczyć zespół na żywo 19 maja 2026 r. na Stadionie Śląskim. Support zapewnią dwie formacje: Gojira oraz Knocked Loose.

Informacje o biletach:

Przedsprzedaż dla fanklubu: start 27 maja 2025, godz. 11:00

Sprzedaż ogólna: start 30 maja 2025, godz. 10:00

Bilety, pakiety VIP oraz więcej informacji dostępne są na stronie: metallica.lnk.to/M72WorldTour2026

Co to jest „No Repeat Weekend”?

Każde miasto, w którym Metallica zagra dwa koncerty, doświadczy dwóch zupełnie różnych wieczorów – inne setlisty, różne supporty i unikalne przeżycia. To podejście miało ogromny sukces podczas wcześniejszych etapów trasy i teraz powraca w 2026 roku.

Daty i miejsca koncertów – M72 World Tour 2026 w Europie i Wielkiej Brytanii

9 maja 2026 – Ateny, Grecja – Olympic Stadium – Gojira, Knocked Loose

13 maja 2026 – Bukareszt, Rumunia – Arena Națională – Gojira, Knocked Loose

19 maja 2026 – Chorzów, Polska – Stadion Śląski – Gojira, Knocked Loose

22 maja 2026 – Frankfurt, Niemcy – Deutsche Bank Park – Gojira, Knocked Loose

24 maja 2026 – Frankfurt, Niemcy – Deutsche Bank Park – Pantera, Avatar

27 maja 2026 – Zurych, Szwajcaria – Stadion Letzigrund – Gojira, Knocked Loose

30 maja 2026 – Berlin, Niemcy – Olympiastadion – Gojira, Knocked Loose

3 czerwca 2026 – Bolonia, Włochy – Stadio Renato Dall’Ara – Gojira, Knocked Loose

11 czerwca 2026 – Budapeszt, Węgry – Puskás Aréna – Pantera, Avatar

13 czerwca 2026 – Budapeszt, Węgry – Puskás Aréna – Gojira, Knocked Loose

19 czerwca 2026 – Dublin, Irlandia – Aviva Stadium – Pantera, Avatar

21 czerwca 2026 – Dublin, Irlandia – Aviva Stadium – Gojira, Knocked Loose

25 czerwca 2026 – Glasgow, Szkocja – Hampden Park – Gojira, Knocked Loose

28 czerwca 2026 – Cardiff, Walia – Principality Stadium – Gojira, Knocked Loose

3 lipca 2026 – Londyn, Anglia – London Stadium – Gojira, Knocked Loose

5 lipca 2026 – Londyn, Anglia – London Stadium – Pantera, Avatar

Dodatkowe informacje o trasie i fundacji

Metallica od lat angażuje się w działania charytatywne za pośrednictwem swojej fundacji All Within My Hands, która wspiera edukację zawodową, walkę z głodem i działania pomocowe podczas katastrof. Część dochodu ze sprzedaży biletów trafi właśnie na cele fundacyjne.

Podsumowanie

Trasa M72 World Tour 2026 to obowiązkowy punkt na koncertowej mapie przyszłego roku. Dla polskich fanów najważniejsza data to 19 maja 2026, kiedy Metallica zagra na żywo w Chorzowie. Bilety będą dostępne już od końca maja 2025 roku. Nie przegap tej okazji, by zobaczyć jedną z największych legend muzyki metalowej w akcji.