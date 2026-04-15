Merch Justina Biebera wyprzedany podczas Coachelli. Teraz trafił na eBay’a w oszałamiających cenach

Justin Bieber zaliczył głośny powrót na scenę festiwalu Coachella Valley Music and Arts Festival, a jego występ szybko przełożył się na ogromne zainteresowanie… nie tylko muzyką, ale też oficjalnym merchem. Kolekcje z festiwalu zaczęły osiągać zawrotne ceny na platformach odsprzedażowych, takich jak eBay.

Merch Biebera osiąga zawrotne ceny

Fani, którzy zdobyli limitowane produkty podczas festiwalu, już zaczęli je sprzedawać z ogromnym zyskiem. Wśród najpopularniejszych rzeczy znajdują się:

koszulki z wizerunkiem Biebera

bluzy „Chelly Valley”

czapki i akcesoria

torby kolekcjonerskie „Skylark”

Ceny szybko wzrosły:

koszulka za 90 dolarów jest sprzedawana nawet za ponad 200 dolarów

bluzy za 140 dolarów osiągają ceny do 400 dolarów

torby za 5 dolarów kosztują nawet 100 dolarów na rynku wtórnym

Ogromne kolejki i szybkie wyprzedanie produktów

Zainteresowanie było tak duże, że wielu fanów czekało w długich kolejkach, aby zdobyć limitowane produkty. Część z nich jednak nie zdążyła nic kupić – większość merchu została wyprzedana w krótkim czasie.

To tylko zwiększyło późniejszy popyt na platformach resale’owych.

Powrót Biebera na scenę Coachelli

Justin Bieber wystąpił jako headliner drugiego dnia festiwalu Coachella Valley Music and Arts Festival, prezentując nietypowy, bardziej nostalgiczny styl show. Artysta skupił się na swoich dawnych hitach, odtwarzając fragmenty klipów i utworów, co podkreśliło symboliczny charakter jego powrotu.

Na scenie pojawili się również goście specjalni, m.in. The Kid Laroi, Tems, Wizkid oraz Dijon, co dodatkowo podniosło rangę występu.