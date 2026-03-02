Melanie Martinez podgrzewa atmosferę nowym singlem „Disney Princess”

CGM

Melanie Martinez przygotowuje fanów na premierę nadchodzącego albumu, prezentując nowy, sarkastyczny singiel „Disney Princess”. Utwór jest ostrą satyrą na traktowanie kobiet jako towaru i krytyką presji branży rozrywkowej, która wymaga „sprzedawania duszy” w zamian za sukces.

„Disney Princess” – dystopijny i filmowy świat Melanie Martinez

Melanie Martinez tłumaczy znaczenie utworu:

„Uwielbiam pisać o branży rozrywkowej i jej wpływie na kobiety. To idealny mikrokosmos otaczającego nas świata, pokazujący, jak bardzo można stać się obojętnym, jeśli pozwolisz innym traktować cię jak towar.”

Singiel wpisuje się w charakterystyczny, dystopijny styl artystki, który łączy muzykę, wizualizacje i narrację w spójną, filmową rzeczywistość. Nowa era Martinez to świat mniej fantastyczny, a bardziej jako zniekształcone lustro współczesności, pełne ostrej ironii i władczej postawy.

 

Kariera Melanie Martinez – alternatywny pop w nowym wymiarze

Od debiutu w 2012 roku, pochodząca z Nowego Jorku latynoamerykańska piosenkarka, kompozytorka i reżyserka, zbudowała niepowtarzalny świat alternatywnego popu. Jej przełomowym albumem był CRY BABY, który dwukrotnie zdobył status platynowej płyty i w 2025 roku obchodził 10-lecie wydania. Z albumu pochodzą m.in. takie hity jak „Dollhouse”, „Pity Party”, „Carousel”, „Mad Hatter”, „Sippy Cup” i „Training Wheels”.

Z ponad 30 miliardami streamów, 5,54 miliardami wyświetleń na YouTube i ponad 62 milionami obserwujących w mediach społecznościowych, Martinez jest uznawana za pionierkę immersyjnego, innowacyjnego popu, który łączy muzykę z wizualną i narracyjną opowieścią.

Nowa era Melanie Martinez

Singiel „Disney Princess” pokazuje, że Melanie nie zwalnia tempa i nadal rozwija swój własny, niepowtarzalny świat muzyki i wizualnej ekspresji. Utwór kontynuuje tematykę emancypacji, krytyki społecznych oczekiwań wobec kobiet oraz władczej kontroli nad własnym wizerunkiem.

