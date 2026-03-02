Melanie Martinez podgrzewa atmosferę nowym singlem „Disney Princess”

Melanie Martinez przygotowuje fanów na premierę nadchodzącego albumu, prezentując nowy, sarkastyczny singiel „Disney Princess”. Utwór jest ostrą satyrą na traktowanie kobiet jako towaru i krytyką presji branży rozrywkowej, która wymaga „sprzedawania duszy” w zamian za sukces.

„Disney Princess” – dystopijny i filmowy świat Melanie Martinez

Melanie Martinez tłumaczy znaczenie utworu:

„Uwielbiam pisać o branży rozrywkowej i jej wpływie na kobiety. To idealny mikrokosmos otaczającego nas świata, pokazujący, jak bardzo można stać się obojętnym, jeśli pozwolisz innym traktować cię jak towar.”

Singiel wpisuje się w charakterystyczny, dystopijny styl artystki, który łączy muzykę, wizualizacje i narrację w spójną, filmową rzeczywistość. Nowa era Martinez to świat mniej fantastyczny, a bardziej jako zniekształcone lustro współczesności, pełne ostrej ironii i władczej postawy.