Matka Diddy’ego odpowiada na pozew o rzekome oszustwo finansowe

Janice Combs, matka Seana „Diddy’ego” Combsa, ponownie znalazła się w centrum prawnego zamieszania. 85-letnia kobieta zmuszona była odpowiedzieć na pozew złożony przez byłego dyrektora wytwórni Bad Boy Records, Kirka Burrowesa. Mężczyzna zarzuca jej współudział w oszustwie, które miało pozbawić go udziałów i zysków z legendarnego labelu założonego przez Diddy’ego.

Kirk Burrowes oskarża Diddy’ego i jego matkę o oszustwo

Zgodnie z treścią pozwu, Kirk Burrowes – były dyrektor wykonawczy Bad Boy Entertainment – twierdzi, że został „oszukany i pozbawiony 25% udziałów oraz 15% zysków” z działalności wytwórni w latach 90. Burrowes utrzymuje, że Janice Combs miała odegrać kluczową rolę w rzekomym przekręcie finansowym, pomagając swojemu synowi w przejęciu jego części biznesu.

Jednak, jak donosi serwis AllHipHop, matka Diddy’ego zdecydowanie zaprzecza tym oskarżeniom. W nowo złożonych dokumentach sądowych domaga się całkowitego oddalenia pozwu, argumentując, że nigdy nie miała udziałów w Bad Boy Records ani żadnego związku z finansami firmy.

Janice Combs domaga się oddalenia sprawy

W odpowiedzi na zarzuty Burrowesa, Janice Combs oświadczyła, że „nie była właścicielem żadnej części Bad Boy Records i nie uczestniczyła w żadnych decyzjach dotyczących firmy”. Jej prawnicy podkreślają, że oskarżenia są bezpodstawne i mają charakter czysto spekulacyjny.

Na ten moment sąd nie wydał jeszcze decyzji, czy sprawa zostanie oddalona, czy też trafi na wokandę.

Kolejne problemy prawne rodziny Combs

Nie jest to pierwszy raz, gdy Janice Combs musi mierzyć się z prawnymi problemami. Wcześniej, na początku tego roku, została pozwana przez swojego byłego współpracownika Deona Besta, znanego jako D1. Best twierdził, że Combs wzięła udział w spisku mającym na celu kradzież jego praw autorskich, tantiem i dochodów z utworu „Come With Me” z kultowej ścieżki dźwiękowej do filmu Godzilla z 1998 roku.

Sąd ostatecznie oddalił pozew we wrześniu, co było dużym zwycięstwem dla Janice Combs. Sprawa została jednak odrzucona z zastrzeżeniem możliwości ponownego wniesienia w przyszłości.