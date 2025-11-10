Mateusz Smoczyński zapowiada nowy album „Fallen Angel”

„Fallen Angel” – kontynuacja „Adam’s Apple” i nowy rozdział w twórczości Smoczyńskiego

Wybitny skrzypek i kompozytor Mateusz Smoczyński zapowiada premierę swojego najnowszego projektu – albumu „Fallen Angel”, który ukaże się 12 grudnia 2025 roku nakładem Warner Music Poland.



To drugi symfoniczny album artysty, będący rozwinięciem znakomicie przyjętej płyty „Adam’s Apple” z 2024 roku. Tamten projekt otworzył nowy rozdział w twórczości Smoczyńskiego – „Fallen Angel” pogłębia ten kierunek, łącząc jazzową improwizację z symfonicznym rozmachem.

Niezwykła współpraca: Smoczyński, Wania i Orkiestra Polskiego Radia

Album został nagrany z udziałem Dominika Wani – jednego z najwybitniejszych polskich pianistów jazzowych – oraz Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, pod batutą Michała Klauzy.

Smoczyński ponownie występuje tu nie tylko jako skrzypek, ale również jako kompozytor, łączący tradycję klasycznego koncertu z nowoczesnym językiem muzyki improwizowanej.

Pierwszy singiel „Fire” – ogień emocji i improwizacji

Pierwszą odsłoną nadchodzącego albumu jest czwarta część koncertu – „Fire”. To najbardziej dynamiczny i ekspresyjny fragment całego dzieła.

„Pulsująca orkiestra i rytmicznie napędzający narrację fortepian tworzą intensywną, niemal transową tkankę, w której wybuchają śmiałe, elektryzujące improwizacje na skrzypcach elektrycznych.”

„Fire” stanowi muzyczny manifest energii, brawury i nieokiełznanej pasji – muzykę, która dosłownie rozpala emocje.

„Fallen Angel” – koncert inspirowany buntem, żałobą i odkupieniem

Nowy album Smoczyńskiego to ośmioczęściowy koncert na skrzypce, fortepian i orkiestrę symfoniczną, opowiadający o upadku, buncie i odkupieniu. Inspiracją dla kompozytora była zarówno prowokacyjna fraza Johna Adamsa „Must the Devil Have All the Good Tunes?”, jak i biblijny motyw upadłego anioła.

Smoczyński czerpie z klasyki – od Chopina, przez Brahmsa i Szymanowskiego, aż po współczesny rock – tworząc dzieło, które łączy emocjonalną głębię z nowoczesnym brzmieniem.

Struktura i wykonawcy

Koncert „Fallen Angel” obejmuje osiem części głównych oraz dodatkową wersję alternatywną kadencji fortepianowej:

The Fall Devil’s Whispers Psalm Fire Violin Cadenza Elegy Piano Cadenza Redemption Piano Cadenza (Alternate Take)

Wykonawcy:

Mateusz Smoczyński – skrzypce

Dominik Wania – fortepian

Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie

Michał Klauza – dyrygent

Symboliczna dedykacja i duchowa głębia

„Fallen Angel” zostało pierwotnie dedykowane Januszowi Olejniczakowi, mistrzowi interpretacji Chopina, który dokonał prawykonania utworu. W nagraniu jego partię przejął Dominik Wania, wnosząc do dzieła nowy wymiar ekspresji, improwizacji i intuicji muzycznej.

Album jest muzyczną przypowieścią o buncie, szaleństwie i żałobie, prowadzącą słuchacza ku światłu i odkupieniu.