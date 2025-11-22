CGM

Mata z mocną deklaracją na koncercie w Krakowie: „Chrystus jest królem Polski”

Do sieci trafiło nagranie z Tauron Areny

2025.11.22

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Mata na koncercie ogłasza: „Jezus Chrystus jest Królem Polski”

Podczas występu w krakowskiej Tauron Arenie, Mata zaskoczył fanów ważnym oświadczeniem. Ze sceny oznajmił:
„Nie wiem, czy będę prezydentem, ale wiem, że Jezus Chrystus jest Królem Polski.” Otworzył kurtkę, ukazując duży krzyż na piersi, a publiczność zachęcił do hałasu: „Jeżeli w coś wierzycie, zróbcie jakiś hałas.”

Publiczny gest i przekaz duchowy

To nie był jedynie teatralny moment – Mata podkreślił, że to przekonanie ma dla niego głębokie znaczenie. Po swoim oświadczeniu poprosił także o wsparcie dla rodziny: „Zróbcie hałas dla mojej rodziny ze Sławy i mojego brata Tobiasza.”

Zestawienie wartości religijnych i patriotyzmu

Ten gest Maty może być postrzegany jako połączenie wiary i narodowej tożsamości. Wspomnienie Chrystusa jako króla Polski rezonuje z tradycyjnymi, katolickimi wartościami, które są ważne dla wielu Polaków o prawicowych poglądach.

 

