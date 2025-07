Mata wyprzedał PGE Narodowy. Będzie dodatkowy koncert?

Jeszcze nie tak dawno polscy raperzy jako wielkie święto traktowali możliwość występu na Torwarze. Teraz wyprzedają stadiony. „Gdzie to poszło?” – pytali kilka lat temu Przyłu i VBS.

Mata rozpoczął tydzień od ogłoszenia koncertu na PGE Narodowym. Kończy go świętowaniem sold outu. Najpierw zniknęły wszystkie bilety na płytę, potem także trybuny. Raper potrzebował zaledwie trzech dni, by wyprzedać cały stadion.

Będzie dodatkowy koncert?

W takiej sytuacji rodzi się pytanie, czy będzie dodatkowy koncert? Artysta ma wystąpić na warszawskim stadionie w piątek 15 maja 2026. Aż się prosi, by kolejnego dnia, w sobotę 16 maja, zrobić powtórkę. Scena będzie stała, cała produkcja będzie gotowa do akcji. Czy rzeczywiście możemy się spodziewać ogłoszenia dodatkowego koncertu? Zobaczymy, co przyniosą kolejne dni.

