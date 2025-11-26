Mata w biało-czerwonych barwach w nowym teledysku

Nowy klip Maty – dystans, autoironia i powrót do głośnych wydarzeń

W najnowszym singlu Mata stawia na lekkość i humor. Nie brakuje autoironii, z której artysta jest znany. Raper nawiązuje do wcześniejszych kontrowersji, żartuje ze swoich wpadek i odnosi się do medialnych zamieszań z przeszłości. Dzięki temu klip zyskał nie tylko dynamiczny charakter, ale też osobisty, szczery wydźwięk.

W tekście piosenki porusza również temat swojej twórczej niezależności oraz prowadzenia własnej wytwórni. To kolejny sygnał, że Mata umacnia swoją pozycję jako artysta konsekwentny, świadomy i działający na własnych zasadach.

Biało-czerwony styl Maty przyciąga uwagę

Patriotyczna stylizacja zastosowana w klipie bez wątpienia wyróżnia materiał na tle innych premier. Połączenie narodowych barw, symbolicznego orzełka i luźnego, rapowego klimatu sprawia, że klip odbierany jest jako świeży i nieoczywisty. Nowa odsłona artysty wzbudziła wiele pozytywnych reakcji, a fani podkreślają zarówno odważną estetykę, jak i wyczuwalny dystans, którym Mata potrafi bawić się wizerunkiem bez tracenia autentyczności.

Mocne wersy i osobiste wyznania

Już w pierwszych linijkach Mata pokazuje swoje podejście do presji i krytyki:

„Mam wyjebane w presję

Byłem już top jeden raz, byłem jeszcze dzieckiem

Pierdolę każdego z was

Sorry, taki jestem, muszę to rozjebać sam”

Raper nie kryje swojego dystansu do środowiska i własnych emocji. W kolejnych wersach porusza temat depresji, własnych relacji i lojalności wobec bliskich:

„Pluję na was za byle co

Chyba pokochałem własną depresję

Ta dziwka to mój slime, shout out, nie pytaj kto będzie next”

Odniesienia do showbiznesu i kontrowersyjne komentarze

W numerze nie zabrakło również mocnych odniesień do postaci polskiego showbiznesu. Mata wymienia między innymi Fagatę, Marylę Rodowicz i Frostiego:

„Tak to ja, odmroziłem przed sylwestrem Marylę”

„Polski rap wieje chujem, więc podpisałem Fagatę”

„No i chuj mi w rajtuzy gdybym robił to dla hajsu

Nie z miłości do muzy, gdybym miał zero w banku

To bym wyszedł na patelnię, tak jak Frosti grać miastu”