Mata publikuje nowy teledysk i twierdzi, że bierze cztery miliony za udział w reklamie

Mata ponownie wywołał ogromne emocje w sieci. Tym razem chodzi o fragment nowego numeru, w którym raper miał zasugerować, ile zarabia za współprace reklamowe. Raper twierdzi, że za jedną reklamę inkasuje nawet 4 miliony złotych.

Nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre

Jestem up, byłem down, znów każdy ma jakiś problem

Cztery miliony od reklamy, aha, nowe pieniądze

Jestem na swoim, zakochany jak nigdy w swojej chorobie

Mata od lat współpracuje z wielkimi markami

Mata należy do grona najbardziej rozpoznawalnych artystów młodego pokolenia w Polsce. Od kilku lat regularnie pojawia się w kampaniach największych marek, a jego współprace reklamowe często odbijają się szerokim echem w mediach i internecie.

W przeszłości raper współpracował m.in. z McDonaldem, Samsungiem czy Adidasem. Z wcześniejszych przechwałem Maty, wynikało, że jego stawka reklamowa wynosiła dwa miliony złotych.

Fani analizują wers Maty o reklamach

W sieci szybko pojawiły się spekulacje dotyczące fragmentu nowego numeru Maty, w którym raper wspomina o gigantycznych pieniądzach za działania reklamowe. Internauci zaczęli interpretować wers jako bezpośrednie ujawnienie stawki za współprace komercyjne.

Mata i marketing – jeden z najmocniejszych brandów w polskim rapie

Od czasu sukcesu utworu „Patointeligencja” Mata stał się nie tylko jednym z najpopularniejszych raperów w Polsce, ale również niezwykle atrakcyjną postacią dla reklamodawców. Jego kampanie regularnie generują milionowe zasięgi i viralowe zainteresowanie.