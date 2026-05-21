Łatwogang rusza z nową zbiórką. Przejedzie rowerem całą Polskę, by zebrać 12 mln zł dla 8-letniego Maksa

Łatwogang wraca szybciej niż zapowiadał

2026.05.21

Łatwogang ponownie organizuje wielką akcję charytatywną. Influencer, który kilka tygodni temu znalazł się na ustach całej Polski po rekordowym streamie dla dzieci walczących z nowotworami, ogłosił nowy projekt. Tym razem planuje przejechać rowerem całą Polskę i zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maksa.

Informacje o zbiórce pojawiły się na Instagramie influencera oraz na platformie Zrzutka.pl.

Rekordowy stream Łatwoganga przeszedł do historii internetu

Łatwogang stał się jednym z najgłośniejszych nazwisk polskiego internetu po charytatywnej transmisji online, podczas której udało się zebrać ponad 282 miliony złotych na wsparcie Fundacji Cancer Fighters.

W trakcie streamu internet żył wieloma viralowymi momentami.Cała akcja odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych i tradycyjnych mediach praktycznie na całym świecie.

Łatwogang wraca szybciej niż zapowiadał

Po zakończeniu poprzedniej zbiórki influencer deklarował, że zamierza zrobić sobie dłuższą przerwę od internetu i social mediów. Ostatecznie jednak wrócił znacznie szybciej.

Jak sam przyznał, zdecydował się na to, ponieważ pojawił się pomysł, który może realnie pomóc uratować życie chorego dziecka.

Rowerem przez Polskę dla chorego Maksa

Nowa akcja Łatwoganga zakłada przejazd rowerem przez całą Polskę transmitowany na żywo w internecie. Celem jest zebranie 12 milionów złotych potrzebnych na leczenie 8-letniego Maksa, który zmaga się z ciężką chorobą powodującą zanik mięśni.

W dużym skrócie postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę na raz rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. Ale to nie koniec, ponieważ podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maksa. Maks jest to 8-letni chłopak, którego dotknęła choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Na leczenie Maksa jest potrzebne aż 12 mln zł

Influencer zapowiedział, że wyruszy z Warszawy do Gdańska. Jeśli widzom uda się zebrać pełną kwotę jeszcze przed jego dotarciem nad morze, po krótkim odpoczynku ruszy w dalszą trasę z Gdańska aż do Zakopanego.

Stream Łatwoganga ponownie może pobić rekordy

Nowy projekt już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Wielu internautów zastanawia się, czy kolejna akcja influencera ponownie zakończy się rekordowym wynikiem i ogromnym wsparciem społeczności internetowej.

