Fryderyk Festiwal 2026 ogłasza kolejnych artystów. Na scenie Pezet z Livka, Zalia, Kasia Lins i inni

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Już 25 maja 2026 roku Fryderyk Festiwal 2026 zamieni Warszawę w centrum muzycznych emocji. Organizatorzy Gali Muzyki Rozrywkowej ogłosili kolejne gwiazdy, które wystąpią podczas transmitowanego na żywo wydarzenia. Do wcześniej zapowiedzianych artystów dołączają m.in. Pezet, Daria ze Śląska, Zalia oraz Kasia Lins.

Transmisję gali będzie można oglądać w TVP1, na TVP VOD oraz na YouTube Fryderyk Festiwal.

Fryderyk Festiwal 2026 połączy hip-hop, rock i alternatywę

Tegoroczna Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026 zapowiada się jako wydarzenie łączące różne muzyczne światy. Na jednej scenie spotkają się przedstawiciele hip-hopu, rocka, alternatywnego popu oraz nowoczesnej muzyki rozrywkowej.

Organizatorzy podkreślają, że widzowie mogą spodziewać się premierowych aranżacji, wyjątkowych duetów oraz występów przygotowanych specjalnie na potrzeby fryderykowej sceny.

Pezet wystąpi podczas Fryderyków 2026

Jednym z najgłośniejszych nazwisk tegorocznej gali jest Pezet – legenda polskiego hip-hopu i jeden z najbardziej wpływowych raperów w kraju. Artysta został nominowany do nagrody Fryderyk w kategorii Album Roku Hip Hop za wydawnictwo „Muzyka Popularna”.

Podczas gali Pezet pojawi się także w wyjątkowym muzycznym projekcie wspólnie z Livka i Jonatan.

Daria ze Śląska ponownie na fryderykowej scenie

Na scenie Fryderyk Festiwal 2026 zobaczymy również Darię ze Śląska – jedną z najważniejszych postaci polskiej alternatywy ostatnich lat. Artystka zdobyła dwa Fryderyki w 2023 roku, a w tegorocznej edycji nominowana jest za utwór „A może jeszcze się da” w kategorii Singiel Roku Pop Alternatywny / Rock.

Jej album „Halo. Co jest grane?” spotkał się z bardzo dobrym odbiorem zarówno krytyków, jak i fanów.

Zalia umacnia swoją pozycję na polskiej scenie popowej

Wśród ogłoszonych wykonawców znalazła się także Zalia, nominowana w kategorii Album Roku Pop za płytę „Serce”. Wokalistka otrzymała również nominację za singiel „kyoto”, nagrany wspólnie z Kuban i Favst.

Ostatnie miesiące były dla artystki wyjątkowo intensywne – od udziału w hymnie Męskie Granie po kolejne sukcesy streamingowe i koncertowe.

Kasia Lins z nominacjami w kilku kategoriach

Kasia Lins należy do najbardziej charakterystycznych postaci polskiej sceny alternatywnej. W tym roku została nominowana do Fryderyków zarówno za album „Obywatelka K.L.”, jak i za utwór „Śmierć w bikini”.

Artystka otrzymała również nominację w kategorii Teledysk Roku, którego była współreżyserką. Jej występ podczas gali ma być jednym z najbardziej klimatycznych momentów wieczoru.

Michał Wiraszko, Kuba i Kuba oraz pszona także wystąpią

Rockową stronę gali reprezentować będzie Michał Wiraszko – frontman zespołu Muchy, nominowany za solowy album „Tak młodo się nie spotkamy”.

Na scenie pojawią się także nominowani do Fonograficznego Debiutu Roku:

Kuba i Kuba

pszona

To przedstawiciele młodego pokolenia artystów, którzy w ostatnich miesiącach mocno zaznaczyli swoją obecność na polskiej scenie muzycznej.

Kiedy odbędzie się Fryderyk Festiwal 2026?

Gala Muzyki Rozrywkowej Fryderyk Festiwal 2026 odbędzie się 25 maja 2026 roku o godzinie 20:30 w Warszawie. Wydarzenie tradycyjnie zgromadzi największe gwiazdy polskiej muzyki i będzie jednym z najważniejszych muzycznych wydarzeń roku.