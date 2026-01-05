CGM

Mata powołany do polskiej reprezentacji na międzynarodowym turnieju piłkarskim.

Zaskakujące powołanie

2026.01.05

Mata po raz kolejny zaskoczył fanów, tym razem nie muzycznie, a sportowo. Artysta został ogłoszony „secret playerem” reprezentacji Polski podczas międzynarodowego turnieju Kings World Cup Nations, będącego częścią dynamicznie rozwijającego się projektu Kings League. Jego obecność w kadrze wzbudziła ogromne zainteresowanie zarówno w świecie sportu, jak i popkultury.

Czym jest Kings World Cup Nations?

Kings World Cup Nations to międzynarodowy turniej piłkarski oparty na innowacyjnych zasadach Kings League – rozgrywek łączących klasyczny futbol z elementami show, mediów społecznościowych i zaangażowaniem znanych osobistości. Turniej gromadzi reprezentacje narodowe, a w ich składach często pojawiają się nietypowi zawodnicy, określani mianem „secret playerów”, których tożsamość bywa ujawniana tuż przed meczem.

Mata w reprezentacji Polski – zaskakujące powołanie

Powołanie Maty do reprezentacji Polski w roli „secret playera” było dla wielu ogromnym zaskoczeniem. Choć znany jest przede wszystkim jako jeden z najpopularniejszych raperów młodego pokolenia, artysta od lat jest związany z piłką nożną. Na co dzień występuje w amatorskim klubie LKS Tajfun Ostrów Lubelski, gdzie regularnie pojawia się na boisku w rozgrywkach ligowych.

Debiut, który przyciągnął uwagę mediów

Podczas fazy grupowej turnieju reprezentacja Polski rozegrała mecz z Algierią. Choć Mata znalazł się w kadrze meczowej, ostatecznie nie pojawił się na boisku. Mimo to samo jego powołanie stało się jednym z najczęściej komentowanych tematów turnieju. Fani i media zwracali uwagę na symboliczne znaczenie tego gestu – pokazującego, że granice między światem sportu i muzyki coraz bardziej się zacierają.

