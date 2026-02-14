Mata nagrał numer z Polo G. Wspólna sesja w studiu w USA

Mata nie zwalnia tempa i coraz śmielej zaznacza swoją obecność na międzynarodowej scenie. Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych polski raper spotkał się w studiu z Polo G. Artyści nagrali wspólny utwór, który może okazać się jednym z najgłośniejszych międzynarodowych kolaboracji z udziałem polskiego rapera w ostatnich latach.

Mata w USA – krok w stronę światowej kariery

Wyjazd do USA to dla Maty nie tylko networking, ale realne działania muzyczne. Spotkanie z Polo G odbyło się bez medialnej pompy, jednak informacja o wspólnej sesji szybko obiegła branżowe media i fanów hip-hopu.

Polo G to jeden z najważniejszych przedstawicieli amerykańskiej sceny rapowej młodego pokolenia. Współpraca z nim może otworzyć Macie drzwi do zagranicznego rynku i poszerzyć grono odbiorców poza Polską.

Międzynarodowa współpraca – czego możemy się spodziewać?

Na ten moment nie ujawniono tytułu utworu ani daty premiery. Nie wiadomo również, czy numer trafi na solowy projekt Maty, czy będzie częścią większego międzynarodowego przedsięwzięcia.

Jedno jest pewne – połączenie polskiej wrażliwości i storytellingu Maty z melodyjnym, emocjonalnym stylem Polo G zapowiada ciekawy efekt. Fani spekulują, że może to być utwór łączący trapowe brzmienia z bardziej introspekcyjnym klimatem.

Mata konsekwentnie buduje swoją pozycję

Od początku kariery Mata udowadnia, że potrafi wykraczać poza schematy polskiego rynku. Współpraca z amerykańskim raperem pokazuje, że jego ambicje sięgają znacznie dalej niż lokalne listy przebojów.

Jeśli numer z Polo G odniesie sukces, może to być jeden z najważniejszych momentów w karierze artysty i kolejny krok w stronę globalnej rozpoznawalności.

Na oficjalne szczegóły trzeba jeszcze poczekać, ale już teraz ta kolaboracja wzbudza ogromne emocje wśród fanów rapu.