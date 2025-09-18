Mata grał na konsoli ze Skeptą i spotkał się z legendą brazylijskiego futbolu

fot. mat. pras.

Premiera najnowszej odsłony najpopularniejszej piłkarskiej gry wideo zbliża się wielkimi krokami. „EA Sports FC 26” ukaże się już 26 sierpnia. W ubiegłym roku na ścieżce dźwiękowej z produkcji EA Sports znalazł się kawałek „Lloret de Mar”. Tym razem polskimi akcentami w grze będą piłkarze, ale nie oznacza to, że związki Maty z „FIFĄ” (przypomnijmy, że „EA Sports FC” przez lata było po prostu „FIFĄ”) się skończyły.

Mata spotkał się z Kaką

Raper brał udział w zorganizowanym przez wydawcę evencie promocyjnym. Podczas imprezy artysta grał w „EA Sports FC 26” ze Skeptą, a także spotkał się z legendą brazylijskiej piłki – Kaką. 43-letni Brazylijczyk wprawdzie zakończył karierę niemal dekadę temu, ale Mata próbował zwerbować go do ŁKS-u Tajfun Ostrów Lubelski, którego barw broni na co dzień. Artysta pojechał do Londynu z prezentem dla Kaki – koszulką Tajfuna z numerem „8” i jego nazwiskiem na plecach.

