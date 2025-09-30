Martwa 15-latka znaleziona w samochodzie d4vd – szeryf twierdzi, że ustalenie przyczyny śmierci będzie kluczowe

Tajemnicza śmierć Celeste Rivas – przyczyna wciąż nieustalona

Śmierć Celeste Rivas wciąż budzi wiele pytań. Kapitan LAPD Scot Williams przyznał w rozmowie z TMZ, że dochodzenie jest „skomplikowane”, a kluczowe znaczenie dla sprawy ma ustalenie przyczyny zgonu.

Rola lekarza medycyny sądowej

Obecnie policja ściśle współpracuje z biurem koronera hrabstwa Los Angeles, aby ustalić, co dokładnie doprowadziło do śmierci Rivas. Jak dotąd nie można jednoznacznie stwierdzić, czy doszło do przestępstwa, przedawkowania narkotyków czy też innych okoliczności.

Bez wyników badań medycznych nie da się zakwalifikować śmierci jako zabójstwa ani żadnej innej kategorii – dlatego to właśnie raport medyczny może okazać się przełomem w śledztwie.

Badania Tesli i analiza dowodów

Śledczy wciąż analizują Teslę d4vd, w której znaleziono ciało Celeste. Sprawdzane są możliwe nagrania z kamer pojazdu, które mogłyby zarejestrować osoby odpowiedzialne za umieszczenie ciała w samochodzie. Kapitan Williams nie zdradził jednak szczegółów, powtarzając jedynie, że dowody cyfrowe i wideo są wciąż przetwarzane.

Wcześniej policja sugerowała, że ciało mogło znajdować się w pojeździe przez kilka tygodni. Jak jednak zaznacza Williams, jest to obecnie jedynie teoria operacyjna, a nie potwierdzony fakt.

Potencjalne powiązania osobiste

Śledczy sprawdzają również doniesienia o „relacji” Celeste Rivas z artystą D4vd. Na tym etapie nie przedstawiono jednak żadnych oficjalnych zarzutów ani podejrzeń wobec kogokolwiek.

Kapitan Williams podkreślił, że obecnie policja nie wytypowała żadnego podejrzanego ani osoby interesującej śledztwo.

Sprawa pozostaje otwarta, a klucz do jej rozwiązania może leżeć w raporcie medycznym, który wciąż jest w przygotowaniu.