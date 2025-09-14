Mariah Carey wystąpi na pływającej scenie w Amazonii. Koncert w sercu lasu deszczowego

Szukaj
Lokalna kultura w centrum uwagi

2025.09.14

Mariah Carey w nadchodzącym tygodniu da niezwykły koncert na pływającej scenie w Amazonii. Wydarzenie „Amazônia Live – Today and Always” odbędzie się 17 września na rzece Guamá i ma zwrócić uwagę na potrzebę ochrony lasów deszczowych przed zbliżającą się konferencją klimatyczną COP30.

Scenę zaprojektowano w oparciu o symboliczny kwiat regionu – Wiktorię Amazońską. Występ odbędzie się przy zachodzie słońca, co ma stanowić wizualny hołd dla natury i podkreślić znaczenie walki o jej zachowanie.

Oprócz gwiazdy wieczoru, publiczność zobaczy również występy artystów z regionu Pará – na scenie pojawią się Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos oraz Zaynara.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma przypomnieć o konieczności wspierania ludności rdzennej, rozwoju bioekonomii, odbudowy zniszczonych terenów oraz działań na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla.

Koncert przed COP30 i specjalna emisja w TV

Koncert Mariah Carey zostanie nagrany i pokazany w specjalnym programie telewizyjnym w Brazylii. To jednak nie jedyne wydarzenie serii – już 20 września brazylijska gwiazda Ivete Sangalo wystąpi dla ponad 40 tysięcy fanów na stadionie Mangueirão, również niosąc przesłanie ochrony Amazonii.

Mariah Carey w 2025 roku

Ten wyjątkowy występ w Amazonii odbędzie się kilka dni po triumfie Carey na MTV VMAs 2025, gdzie otrzymała nagrodę Video Vanguard Award. Artystka przygotowuje się też do premiery swojego nowego albumu „Here For It All”, który ukaże się 26 września 2025 roku.

To pierwsza płyta piosenkarki od czasu wydanego w 2018 roku krążka „Caution”. W międzyczasie Carey nagrała single solowe, a także współpracowała m.in. z Arianą Grande, Jennifer Hudson czy Bustą Rhymesem.

