TVP także zapomniało o tym, że Izreael zamordował w Strefie Gazy 72 tysiące osób, z czego ponad połowa to kobiety i dzieci. Mamy oświadczenie publicznego nadawcy na temat głosowania polskiego jury

Oświadczenie dla TVP pisał chyba management Viki Gabor

2026.05.18

Eurowizja 2026 Vienna

Po finale Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 ogromne emocje wywołała decyzja polskiego jury, które przyznało Izraelowi maksymalną liczbę punktów. W mediach społecznościowych pojawiła się fala krytyki skierowana zarówno w stronę jurorów, jak i Telewizja Polska. Nadawca zdecydował się wydać oficjalne oświadczenie, w którym odniósł się do kontrowersji.

Burza po decyzji polskiego jury

Tegoroczna Eurowizja od początku odbywała się w cieniu protestów związanych z udziałem Izraela w konkursie. W wielu krajach Europy pojawiały się apele o wykluczenie izraelskiej delegacji z wydarzenia organizowanego przez European Broadcasting Union.

Mimo napiętej atmosfery polskie jury zdecydowało się przyznać reprezentantowi Izraela Noam Bettan najwyższą możliwą ocenę. Decyzja wywołała tysiące komentarzy w sieci i stała się jednym z najgłośniejszych tematów po finale konkursu.

Skąd prostesty przecikwko Izraelowi na Eurowizji?

Ogólnodostępną informacją jest to, że Izraelczycy zamordowali w Strefie Gazy ponad 72 tysiące osób, a ponad połowa z nich to były kobiety i dzieci… Przypomnijmy, że Izrael tygodniami, z pełnym wyrachowaniem blokował pomoc humanitarną dla Palestyńczyków, którzy często umierali z głodu. Izrelscy żółnierze na łamach izraelskiej prasy przyznawali, że mordkowali w Strefie Gazy wszystkich, bez względu na wiek czy płeć. Takie mieli rozkazy… No i na koniec przypomnijmy, że po ataku Rosji na Ukrainę, Rosjanie od razu zostali przez Eurowizję zablokowani i nie mają prawa brać w niej udziału.

TVP wydała oficjalne oświadczenie

W odpowiedzi na krytykę Telewizja Polska opublikowała specjalny komunikat, w którym podkreślono, że Eurowizja od lat budzi ogromne emocje nie tylko muzyczne, ale także społeczne i polityczne.

„Eurowizja od wielu lat budzi ogromne emocje i tegoroczna edycja pokazała, że wokół wydarzenia pojawiają się również bardzo poważne społeczne i polityczne dyskusje. Telewizja Polska dostrzega skalę tych emocji oraz fakt, że dla części widzów i uczestników tegoroczny konkurs miał wymiar wykraczający poza samą muzykę”.

TVP zaznaczyła jednocześnie, że jurorzy oceniali występy wyłącznie pod kątem artystycznym.

„Jednocześnie warto podkreślić, że zgodnie z zasadami Europejskiej Unii Nadawców (EBU) krajowe jury ocenia występy przede wszystkim w oparciu o kryteria artystyczne i muzyczne, takie jak walory wokalne, kompozycja utworu, wykonanie sceniczne czy ogólna jakość prezentacji. Członkowie jury głosują indywidualnie i niezależnie, a końcowy rezultat jest efektem algorytmu stosowanego przez EBU dla wszystkich państw uczestniczących w konkursie. TVP nie przekazuje jurorom wytycznych dotyczących oceniania występów w kontekście bieżących wydarzeń politycznych”.

TVP odniosła się także do kontrowersji wokół Izraela

W końcowej części komunikatu nadawca odniósł się również do protestów i dyskusji związanych z obecnością Izraela podczas Eurowizji 2026.

„Rozumiemy, że udział Izraela w tegorocznej edycji wywoływał liczne kontrowersje i był przedmiotem szerokiej debaty publicznej w wielu krajach Europy. Jednocześnie jako nadawca publiczny uczestniczymy w konkursie organizowanym przez EBU i działamy w oparciu o obowiązujące regulaminy oraz zasady konkursu”.

Eurowizja 2026 podzieliła widzów

Tegoroczna edycja Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 przejdzie do historii jako jedna z najbardziej kontrowersyjnych odsłon konkursu. Protesty przeciw udziałowi Izraela, bojkot wydarzenia przez część państw oraz decyzje jurorów sprawiły, że dyskusja wokół Eurowizji wykracza daleko poza samą muzykę.

W centrum uwagi znalazła się także Alicja Szemplińska, której występ i komentarze po finale były szeroko omawiane przez media i internautów.

