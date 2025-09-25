Szukaj
Mariah Carey straciła matkę i siostrę podczas pracy nad płytą

Wokalistka nie zdążyła pogodzić się z siostrą przed jej śmiercią

2025.09.25

Wokalistka o trudnym okresie podczas nagrywania nowego albumu

Wokalistka Mariah Carey w wywiadzie dla Gayle King ujawniła, że nagrywanie jej nadchodzącego albumu „Here For It All” było wyjątkowo trudne. W sierpniu 2024 roku zmarły jej matka Patricia oraz siostra Alison, co wpłynęło na emocjonalny stan artystki podczas pracy w studiu.

Mariah Carey przyznała, że udało jej się pogodzić z matką, ale nie zdołała naprawić relacji z siostrą. Wspominała, że czuła się „naprawdę źle” z powodu braku możliwości załagodzenia konfliktu przed śmiercią Alison.

Współpraca z Andersonem .Paakiem

Pomimo trudnych przeżyć, Mariah Carey znalazła wsparcie w artystach współpracujących przy albumie. Wspominała o Andersonie .Paak, który pojawia się na jednym z utworów. Para spędziła razem sporo czasu, a media zauważyły ich bliskość w grudniu 2024 roku, kiedy widziano ich trzymających się za ręce.

Mariah określiła ich relację jako „handholding club” i podkreśliła, że obecność Andersona była dla niej szczególna w okresie świątecznym. Dodała też żartobliwie, że w tle był również jacuzzi, co sugeruje, że ich relacja nie słabnie.

Premiera albumu i oczekiwania fanów

Mimo trudnych doświadczeń osobistych, Mariah Carey kontynuuje przygotowania do wydania nowego albumu. Fani mogą spodziewać się emocjonalnej i pełnej pasji muzyki, powstałej w wyjątkowo ciężkim okresie w życiu artystki.

 

